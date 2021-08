Rubén Rézola pasó a las semifinales en K1 200 metros de canotaje

El argentino Rubén Rézola se clasificó a las semifinales de la prueba K1 200 metros de canotaje, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio, al finalizar segundo en su serie eliminatoria.

Rézola marcó un tiempo de 35.039 y quedó a apenas 0.063 del ganador de la serie, el serbio Strahinja Stefanovic.

Con su gran actuación, Rézola evitó tener que pasar por las series de cuartos de final (previstas para esta madrugada argentina) y volverá a competir recién mañana por el pase a la final, carrera en la que se pondrán en juego las medallas.

Las semifinales serán este miércoles a las 21.30 y 21.37; la final B a las 23.35 y la competencia por las medallas (final A), a las 23.42.

Los otros ocho competidores en pasar directo a las semis (los dos primeros de cada una de las cinco series con los que arrancó la disciplina), fueron el sueco Petter Menning, los españoles Saúl Craviotto y Carlos Arévalo, los húngaros Kolos Csizmadia y Sandor Totka, el letón Robert Akmens, el italiano Manfredi Rizza y el francés Maxime Beamont.

Csizmadia, ganador de la manga 2 con 34.442, batió el récord olímpico que había marcado en la serie previa Menning, 34.698.

Rézola, nacido en Santa Fe y de 30 años de edad, compitió en Londres 2012 junto con Miguel Correa en K2 200 metros (ganaron diploma olímpico al terminar quintos) y se pasó a la especialidad individual para Río de Janeiro 2016, donde no entró a la final.

La clasificación a Tokio la consiguió en mayo de este año en un desempate en Szeged, Hungría, con el rosarino Ezequiel Di Giácomo, con el que había formado equipo de K2 para los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en 2015.

En los 200 metros K1 fue medalla de bronce en los Panamericanos de Lima, Perú, en 2019.

"Estoy realmente feliz porque el camino transitado fue el mejor que hice tomando los tres Juegos Olímpicos en los que competí. Pero para esto realicé una preparación muy dura y por eso pude llegar a estas semifinales"; le explicó Rézola a la transmisión oficial para Argentina de Tokio 2020.

"Me estoy sintiendo muy tranquilo en el agua, pero no pude certificar mis sensaciones porque hacía mucho que no competía. Pero la verdad que salí muy bien y pude sacar provecho de las condiciones climáticas, porque el viento me favoreció", explicó.

Finalmente el santafesino recordó que el "año pasado" tuvo "muchos altibajos por cuestiones extradeportivas. Pero los pude remediar y acá estoy, pensando en ir mañana por la final", destacó Rézola.