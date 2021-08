El rosarino Marcelo Bielsa es "el mejor entrenador del mundo", lo elogió hoy el futbolista macedonio Ezgjan Alioski, quien se despidió oficialmente de Leeds, de Inglaterra, desde sus redes sociales.

"Leeds tiene al mejor entrenador del mundo y yo me voy agradecido por todo lo que me enseñó", manifestó Alioski.

El macedonio, que jugó con su seleccionado la última Eurocopa, había finalizado su contrato de cuatro años con Leeds el pasado 30 de junio; una vez terminadas sin éxito las conversaciones para la renovación, Alioski publicó un video de despedida.

"Querida familia de Leeds United, despedirme de ustedes es una de las cosas más difíciles de mi vida. Me ha llevado algo de tiempo pasar página. Me doy cuenta de la suerte que tengo de sentir algo por lo que se me hace tan difícil despedirme. Este mensaje es para ustedes, desde el fondo de mi corazón. Los amo", dijo.

Alioski, al que Bielsa terminó usando sobre todo como lateral por la izquierda (su posición natural es la de volante ofensivo), seguirá su carrera en Al Ahli, de Arabia Saudita.