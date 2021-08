Perotti aseguró que cuando todos los inscriptos estén vacunados, habrá pasaporte sanitario

El gobernador Omar Perotti participó este miércoles de la firma de convenios con la Municipalidad de Santa Fe en el marco del Plan Incluir y brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que la Provincia implementará el pasaporte sanitario cuando avance la aplicación de segundas dosis en los mayores de 18 años.

"Es una de las medidas que vamos a implementar, pero primero tenemos que tener un grado de avance en la vacunación con el cual uno pueda exigir algo sabiendo que todas las oportunidades para estar vacunado ya las hemos tenido", dijo el mandatario al ser consultado por el pase sanitario.

Leer también:

Perotti reflexionó que "sería injusto hoy pedirle el carnet a alguien que no tiene la segunda dosis", pero que cuando todo el proceso esté cumplimentado "sin dudas" se va a exigir. Además añadió que con la vacunación avanzada el que queda afuera es porque "no quiso vacunarse teniendo la disponibilidad" y que eso "está poniendo en riesgo a todos".

En igual sentido, Perotti remarcó que vacunarse es responsabilidad de todos y que la sociedad tiene que tener "premios" y "estímulos" para que se haga. Además fue contundente en que la persona puede tener "la total libertad de no querer vacunarse", pero que el gobierno "tendrá la total libertad de decir a dónde se va y a dónde no". "Quien no se vacune tiene todo su derecho, pero no tendrá la vida social que sí hará el que cumplió con el proceso de vacunación y cuidados hacia los terceros", resaltó.

Flexibilizaciones

A horas del vencimiento de los decretos vigentes, Perotti reparó en que los números de contagios mejoraron pero que no son los esperados ni son favorables. "Tenemos por delante una cepa muy contagiosa en la que no queremos entrar descuidados", dijo refiriéndose a la variante Delta del coronavirus, e insistió en la necesidad de mantener el mayor nivel de cuidados y protección para demorar lo máximo posible la llegada de la circulación comunitaria.

Para el Gobernador, la mejor forma de estar todos preparados ante la variante Delta es demorar al máximo la circulación comunitaria mientras se consiguen mantener el mayor ritmo de vacunación. "Si esto se consigue, en un mes o mes y medio podemos pensar en volver a lo que a todos nos gustaría, normalizar las actividades", afirmó.

Además dijo que cada mejora que analicen tienen que ser a favor de la presencialidad escolar, ya que la prioridad es que los alumnos puedan ir a las escuelas respetando los protocolos como ya suceden en algunas localidades con bajos niveles de contagio.

La situación epidemiológica en la provincia

El gobernador aseguró que los casos de coronavirus están en una meseta alta, por encima de los 1.000 casos diarios, aunque reconoció que disminuyó la presión fuerte sobre las camas críticas.

Insistió que la provincia debe seguir con los testeos y que cualquier vecino o vecina ante un síntoma compatible con la enfermedad debe testearse para detectar rápido, aislar y evitar la circulación. En este sentido afirmó que si se demora la llegada de la cepa Delta, se gana tiempo para avanzar con el proceso de vacunación. "Queremos mantener este ritmo, para que nos permita llegar también a fines de agosto con un millón de personas con las dos dosis", afirmó.

Leer también:

El funcionario recordó que se ya comenzó el proceso de vacunación en los menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades e instó a que se anoten en la página del Gobierno ante el bajo porcentaje de inscriptos. "Ayúdennos a que cada familia haga la consulta con su pediatra, que se anote y sean partícipes de esta vacunación que los tiene como prioridad. Es fundamental que vayan a vacunar a sus hijos e hijas con la mayor tranquilidad", dijo.

Por último afirmó que la provincia está a la espera de las definición de los estudios que se realizaron para la combinación de vacunas; para poder resolver la dificultad de la falta de segundas dosis de Sputnik V.

Escuchar también la nota completa