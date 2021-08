El deseo de Karina Jelinek de formar una familia con Flor Parise

Karina Jelinek habló de sus planes de formar una familia con Flor Parise. En diálogo con revista Caras, la modelo reveló a corazón abierto sus deseos de ser mamá y de dar un paso más en su relación con la mujer con la que convive y define como su compañera de vida.

“Quiero criar a mi hijo con Flor”, reveló Jelinek y dio detalles del proceso de subrogación de vientre. Según contó, Karina congeló sus óvulos y del donante anónimo de esperma priorizó su historial de salud, así como también que tuviera rasgos similares a los suyos.

Karina Jelinek explicó por qué decidió subrogar un vientre en Miami: "Me gustaría tenerlo yo mismo pero no puedo".

Cabe recordar que Karina explicó a Nosotros a la Mañana que tuvo que recurrir a la maternidad asistida por una cuestión de salud y no por propia elección tras recibir fuertes críticas: “Me gustaría ser mamá, es uno de mis sueños. Me gustaría tenerlo yo misma pero no puedo por un tema personal. No quiero dar detalles porque es privado”.

Karina Jelinek reveló que desea formar una familia con Flor Parise: "Quiero criar a mi hijo con ella"

Fuente: Ciudad Magazine y Revista Caras