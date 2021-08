Difícil escenario para Fabián "TNT" Maidana

Ironías y encrucijadas del deporte, o de la vida propiamente dicha, la gran oportunidad para el santafecino Fabián "TNT" Maidana se presentará en el punto más bajo de su extensa carrera.

Al parecer, puesto que la pelea está en borrador, ya fue anunciada de forma pública pero aún no fue firmada, el hermano del legendario Chino irá por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una de las preliminares de la resonante velada que el 21 de agosto próximo rubricarán el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Errol Spence.

En la mismísima meca, en Las Vegas, Maidana jugará sus chances ante el cubano Yordenis Ugas, lejos de suponer un boxeador invencible y a la vez un par de escalones por delante del originario de Margarita.

Curiosas, dicho de alguna manera, las derivas del peleador argentino.

Desarrolló una admirable campaña en el terreno aficionado (medalla de plata en el Mundial Juvenil 2010 y bronce en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano del mismo año) y superó sin apremios el salto a las arenas del profesionalismo.

Un puñado de victorias categóricas consolidó su pomposo apodo (TNT, sinónimo de manos explosivas), pero conforme pasó el tiempo su camino expresó dos debilidades evidentes, una en el manejo de su carrera y otra en el pasaje del prospecto a la promesa hecha realidad.

Desde su debut (junio de 2014) hasta la pérdida de su invicto (enero de 2019, a manos del venezolano Jaider Parra) subió al ring un total de 17 veces en 54 meses en su enorme mayoría ante rivales de tercer o segundo nivel.

Escasa actividad, oponentes irrelevantes y declinación sistemática: no sólo sus golpes se hicieron sentir menos, sino además se lo notó más lento, más permeable y, en alguna medida, falto de confianza.

En estos días, mientras intensifica su preparación en Los Ángeles, Maidana chico ostenta mejores números (18-1 y 13 KO) que presente y perspectivas, incluida en la evaluación su inexpresiva victoria sobre Carlos "El Zorrito" Córdoba en el estadio Mary Terán de Weiss.

Este fin de semana, tenemos jarana

- Viernes

🥊 Michael Conlan vs TJ Doheny

🥊 Lee McGregor vs Vincent Legrand

🥊 Tyrone McKenna vs José Félix Jr 🇲🇽

- Sábado

🥊 Gabriel Maestre 🇻🇪 vs Mykal Fox

🥊 Eimantas Stanionis vs Gabriel Collazo

Todo 🔥EN VIVO🔥 por #ESPNKnockOut pic.twitter.com/JLVvPItira

— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 4, 2021