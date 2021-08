Rossi y Rodenas presentaron la lista "La Santa Fe que Queremos", frente al Puente Colgante

Con una postal que tuvo de fondo al icónico Puente Colgante, en la ciudad de Santa Fe, el exdiputado nacional, Agustín Rossi, y la actual vicegobernadora en uso de licencia, Alejandra Rodenas, presentaron la lista "La Santa Fe que Queremos" que competirá en la interna santafesina del peronismo durante las primarias legislativas de este año.

Además del los exlegisladores nacionales, que son precandidatos al Senado Nacional, también estuvieron presentes los integrantes de la lista que competirá para llegar a la Cámara Baja: María Luz Rioja, Oscar "Cachi" Martínez, y Patricia Mounier, entre otros.

En un discurso con fuertes críticas hacia el gobernador provincia, Omar Perotti -que es precandidato a senador suplente por la lista 'Hacemos Santa Fe', Rossi reconoció que "si hay algo que no le falta a esta lista es generosidad y la no especulación con la que llevaremos adelante el proceso electoral".

Además, quien renunció a su cargo como ministro de Defensa de la Nación, afirmó en diálogo exclusivo con Cadena OH: "Con Perotti tenemos claras diferencias sobre lo que el piensa de la provincia. El ésta detrás del modelo de organicidad institucional en Santa Fe, que es el modelo Córdoba, con el peronismo dividido y yo no quiero ese camino. Tampoco quiero un gobernador que se sienta un príncipe. El plan del gobernador es ir corriéndose del Frente de Todos y no comparto eso. Nosotros trabajamos con mucha honestidad detrás de la idea de gobernación de Perotti".

"Yo fui el único que renunció, y sin red. Todos tienen red, si pierden vuelven al lugar en el que estaban. La candidatura de Perotti para ser senador suplente es un escándalo, es un acto de especulación para el año 2023", sentenció el precandidato a senador nacional.

La relación con Casa Rosada

Por otro lado, el exjefe de bloque del justicialismo en la Cámara Baja, refirió a la relación con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Al respecto, dijo: "Solamente tengo palabras de agradecimiento con Cristina y con Alberto por darme la posibilidad de la gestión que hice en el Ministerio de Defensa".

"Yo le toqué la puerta a Néstor en 2002, cuando medía 5 o 6 puntos de intención de voto para la presidencia, y fui porque sentí que era el único candidato que expresaba algo distinto. Defendí siempre las ideas de Néstor, Cristina y Alberto, esto no se modifica con el armado de listas en la provincia de Santa Fe", culminó Agustín Rossi.

