Todo lo que hay que saber sobre la combinación de vacunas

La posibilidad de combinar vacunas diferentes contra el coronavirus, generó expectativa pero también muchas dudas. El doctor e infectólogo Daniel Stecher, explicó que el término correcto del proceso es intercambiabilidad. "Quiere decir que cuando se arma un esquema de vacunación se pueden conseguir dos vacunas de plataformas distintas para conseguir el mismo efecto de inmunidad".

El Jefe de Infectología del Hospital Clínicas de Buenos Aires, aclaró para Cadena OH! las dudas que genera el tema pero también brindó recomendaciones concretas. Para el entrevistado, deberemos aprender a convivir con el virus por un tiempo más, puesto que no va a desaparecer. Está presente la posibilidad de incorporar el medicamento al calendario de vacunación, probablemente haya vacunas anuales como si fuera una gripe y tendremos que seguir con los cuidados.

Intercambiabilidad

Respecto a la combinación de vacunas, Stecher detalló que "De la vacuna contra COVID, que se han desarrollado en los últimos meses a gran velocidad, hay varias plataformas. Entre algunas cuestiones que tiene que ver con la disponibilidad de vacunas por la altísima demanda, además de la seguridad, se han realizado estudios de intercambiabilidad. Hasta ahora todos los estudios que se realizaron, dieron buena respuesta inmune, y no trae problemas de seguridad, los eventos adversos son similares".

El profesional aclaró que los eventos que producen estas vacunas son leves en el 98 por ciento de los casos. "No es que no hay consecuencias, existen, pero son casos muy raros. Las combinaciones que se utilizaron y probaron son de vacunas de vectores virales, AstraZéneca, por ejemplo, con otras de otra plataforma, como Moderna o Pfizer".

En Argentina se hicieron pruebas con las vacunas disponibles, AstraZéneca y Sputnik, y vacunas inactivadas, como Sinopharm, que contiene el virus inactivo. Se ha visto que estas combinaciones producen anticuerpos y los eventos adversos son muy similares. Las combinaciones son de AstraZéneca con Sinopharm y Sputnik con Sinopharm; con moderna también quienes vayan a a recibirla.

En relación a la colocación de las dosis, Stecher aclaró que no se trata de elegir cualquier vacuna y ponerse la que uno prefiera. "Lo que dice el documento es que aquellos pacientes con alergia severa podrían optar por otra vacuna o aquellos que no quieran esperar. Si está disponible la vacuna de la segunda dosis, recomiendo que se coloquen esa. Esto es una alternativa, porque siempre es mejor sostener la misma dosis. No se trata de una opción, es una recomendación en función de completar esquemas y bajar efectos adversos".

Informó a su vez que este mes estarán disponibles las vacunas del segundo componente de Sputnik , de AstraZéneca, Sinopharm y Moderna. Esta última está pensada para chicos entre 12 y 17 años con factores de riesgo.

Por último, proyectó que la única forma de poder convivir con el virus es que se aumente la vacunación en todo el mundo. "El problema que tenemos es la terrible inequidad de vacunación. Argentina está un poco atrasada, pero estamos bien. No necesito bola de cristal para saber que, si esto no se revierte, no va a funcionar", dijo por último.

