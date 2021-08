Servicios, la próxima gran incorporación de Billetera Santa Fe

El fenómeno Billetera Santa Fe no deja de crecer en el rubro comercial. A siete meses de su implementación, los resultados son muy positivos, si bien se avanzó más lentamente de lo que el gobierno provincial planificó. Al momento, la aplicación tiene 800 mil usuarios y ya circuló más de 16 mil millones de pesos en ventas.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior de la provincia, Juan Marcos Aviano, comentó a Cadena OH! que alrededor del 24 o 25 por ciento de la población santafesina usa la Billetera. "Esto es algo que se viene, las billeteras virtuales forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianeidad. El comercio tiene que hacer su salto a lo digital, como en su momento hizo su salto a lo bancario. Esto se logra con estas medidas, con un gobierno presente, poniendo el foco en la recuperación económica", destacó.

Para el entrevistado, estos recursos y programas llegaron en un momento justo, en el que hay que ayudar al comercio a subirse al ciclo de crecimiento económico que ya tiene la industria y el agro. Pero también acompañar a la población santafesina con estos reintegros que son de gran ayuda para incrementar su poder de compra diario.

"Billetera hoy es reintegro, es lo más atractivo. El objetivo que el gobernador se propuso es sumar comercios, evaluar el impacto en los diferentes rubros, trabajar focalizadamente si es necesario. Sabemos también que la billetera es servicio, esa es la segunda etapa que haremos para incorporar facilidades, para que la vida cotidiana sea lo más sencilla posible", informó.

Lo que hay que destacar es que el 85 por ciento de los más de 4.500 millones de pesos en reintegro han vuelto a ser gastados en consumo, y a eso apunta el programa. "Tiene que ser sustentable, no solamente en términos económicos o de presupuesto, sino también sostenible en que el sistema financiero ponga más de su lado, los bancos y empresas. Pensar esto como un modelo de articulación de la público y lo privado para que la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía", reflexionó.

Pero Aviano admitió también que faltan pasos por dar. Todo el grupo construcción, pinturería, materiales eléctricos, griferías, entre otros, no están. "Para que estén vamos hacia la opción crédito en un próximo paso. Al no haber crédito con plazo como opción de pagos, y opción de cobro para el comercio, ocurre lo que ocurre hoy con mueblerías y artículos para el hogar, es poco el volumen de venta que se obtiene. No se compra un televisor de la misma manera que las compras en el super. El comercio minorista de bienes es a lo que apuntamos y lo que más hay apuntalar".

Dificultades

El funcionario comentó que esta semana los usuarios de Android tuvieron que actualizar la versión de la aplicación. También a todos se les está pidiendo que incorporemos estado civil y ocupación, pero son normativas del Banco Central por seguridad para las billeteras electrónicas en general.

"Todo está en orden, con muchas operaciones, con más de 16 mil millones de pesos en ventas a través de la Billetera, poniéndola realmente en el lugar que esperábamos. El comercio necesita recomponer actividad y la familia santafesina recomponer ingresos", reiteró al final.

