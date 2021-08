Explotaron las redes tras la salida de Messi del Barcelona

Cuando parecía que Lionel Messi firmaba sin contratiempos un nuevo vínculo con Barcelona, tras haber superado aquel mal trago del burofax y de la pelea con la vieja dirigencia, finalmente el club confirmó que la Pulga cambiará de club por primera vez.

Ese tremendo impacto tuvo sus repercusiones en redes sociales, el lugar del humor social del planeta. Con un emotivo video, en el que repasa toda su vida deportiva en el club, el FC Barcelona le dice adiós al futbolista más trascendente de su historia:

En tanto, Bleacher Report lo despidió rápidamente con una animación que repasa toda su historia en el blaugrana.

Lionel Messi at Barcelona.

Thank you for the memories. 💙❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV

— B/R Football (@brfootball) August 5, 2021