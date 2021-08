El radical cambio de look de Charlotte Caniggia

Tras su eliminación de La Academia de ShowMatch (eltrece), Charlotte Caniggia sintió la necesidad de renovar su look. La mediática pasó por la peluquería y dejó atrás su color súper oscuro para apostar a un balayage en tonos dorados.

Sin embargo, su nueva onda le duró poco. Semanas después, se acercó nuevamente a su estilista de confianza y se animó a otro radical cambio de imagen. Esta vez, se tiñó de pelirroja. Sin embargo, a la luz el tono se destaca por sus destellos en color casi fucsia.

Súper contenta por su nueva onda, Charlotte compartió fotos de su sesión de fotos luciendo su look y contó que le encanta cómo le quedó. "Me encantan las pelirrojas... No es el color de cabello, es la locura", dijo.

Fuente: Ciudad Magazine