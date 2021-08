El desconsolado llanto de Belén Succi

Un punto que caracterizó a Las Leonas durante su viaje a la final olímpica, era la conformación del plantel que mezcló a jugadoras de extenso recorrido deportivo con nuevas promesas del hockey nacional. Entre las de más experiencia, aparecieron los nombres de Noel Barrionuevo y Belén Succi. Ambas tuvieron un papel protagónico a lo largo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el equipo que logró la segunda medalla de Argentina en el evento. La arquera de 35 años no pudo contener las lágrimas al caer 3-1 frente a los Países Bajos y fue el foco emotivo en el cierre de la disciplina.

En su extensa trayectoria, aparece la presea de bronce en Beijing 2008 y una ausencia en Londres 2012 a causa de un embarazo que la imposibilitó de viajar. Por eso, el sabor a revancha que venía teniendo el certamen la hacía emocionar hasta las lágrimas al cierre de cada encuentro. Frente Alemania, India y en el partido definitorio, las cámaras de la transmisión enfocaron a la histórica dueña del arco de Las Leonas por sus desahogos en cada chicharra final y los eternos abrazos con sus compañeras.

Apenas finalizó el encuentro, Belén se sentó dentro del arco y dejó caer varias lágrimas. La primera persona en acercarse a consolarla fue una de las juezas de la final que le dedicó unas palabras que ayudaron para que Succi se sienta mejor. A continuación, llegaron todas sus compañeras de equipo para intentar levantarle al ánimo y recordarle que consiguió la segunda medalla para Argentina en lo que va de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que implicar un mérito enorme.

Belén llora dentro del arco y sus compañeros se acercan a consolarla (Foto: REUTERS) Belén llora dentro del arco y sus compañeros se acercan a consolarla (Foto: REUTERS)

Durante la premiación, la arquera se emocionó una vez más cuando vio la presea de plata y le colgó la condecoración a Sofía Maccari. “Ya 35 años, las cosas te cuestan un poco más. Decís hay que dejar la vida, no hay que bajar los brazos en pandemia, la pandemia no me va a ganar. Voy a llegar al Juego Olímpico aunque mi hijo me tenga que bancar un año más entrenando en casa. Es eso”, había relatado en primera persona luego de acceder a la final sobre la lucha interna que realizó para llegar a Japón en óptimas condiciones.

Las incógnitas corren por saber si tanto Belén como Noel Barrionuevo disputaron su último JJ.OO. con Argentina. Aunque la espera para la próxima cita es menor ya que París 2024 está a tres años de distancia, cada una realizará una revisión sobre el papel que cumplen en Las Leonas y junto a Carlos Retegui decidirán qué será de su futuro.

Con info de Infobae