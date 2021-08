Tragedia de calle Salta: el dolor y el pedido de justicia de la única familia querellante

Este 6 de agosto se cumplen 8 años de la tragedia de calle Salta, en el centro rosarino. Fueron 22 las personas que murieron y 62 las heridas al explotar y caerse un edificio por una gran pérdida de gas.

Al día de hoy, sólo una familia sigue de querellante en la causa. Adrián Gianángelo, hermano de Débora que falleció ese día, explicó a Cadena OH! que el acto que realizarán será de manera virtual, "Para que no se nos achaque ninguna conducta".

Para el entrevistado no hay culpables porque existe una justicia para los poderosos y victimarios, y otra para las víctimas y los débiles. "Hay vericuetos, cuentan con herramientas legales, hay jueces que favorecen a los poderosos. Hemos sostenido una teoría del caso estos años, apoyados por el Ministerio Público de la Acusación, por jueces de diferentes sentencias. Hemos cumplido con todas las etapas para llegar a juicio, no cualquier causa llega a juicio. Pero no pensamos que iba a pasar esto, tanta impunidad y todos absueltos en la primera instancia, por un fallo dividido. En la segunda instancia, se reafirma este fallo y se condena al gasista a 4 años. Pero todos los engaños y herramientas que pueden presentar, lo hacen. Incluso una enfermedad. Le preguntaría a estos jueces si creen que nosotros no nos enfermamos, además de la tristeza. Ahora este hombre está libre por este recurso, y camina la ciudad", descargó.

Las otras familias llegaron a un acuerdo voluntario económico con una aseguradora que representa a la empresa del gasista y la reclamista. Eso generó que desistieran y no puedan establecer acciones legales a futuro. Pero para la familia Gianángelo, "La única motivación es el amor por Débora". En estas fechas difíciles, donde él y sus padres se apoyan mutuamente, saben con certeza que es por ella que todavía tienen fuerzas para seguir.

Causa

Gianángelo explicó que la estrategia jurídica está basada en tres fallos precedentes. Se trata de estragos culposos, la misma causa, pero diferentes escenarios. Dos están referidos al gas, pero también consideran Cromañón y Once, que "tienen otro tinte, pero encuadrado en el mismo delito, y obtuvieron resultados positivos".

En este marco, anunció una importante noticia que consolidará su pedido por justicia. Nilda Gómez, representante de Cromañón que perdió su hijo en el recital, y que pertenece al Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia y Derecho de la Nación, les informó que integrarán la Mesa Federal de Organizaciones y Víctimas de Delito. "Estamos muy felices, hay más de 90 asociaciones y más de 500 familiares, y nos va a servir que esa gente nos reconozca como familiares de víctima, es empatía pura".

"Nosotros al acuerdo nunca lo vamos a firmar, y menos agarrar plata de ellos. Al contrario, perdimos dinero. Pero vamos a seguir. Y nosotros le dimos expresas instrucciones a los 4 abogados que pasaron, de que la demanda sea presentada por los 22. Yo no voy sólo por mi hermanita, no soy representante de una sola familia, sino por los 22. Los demás eran mis vecinos, mis amigos... Cuando haga justicia, algún día la voy a hacer, va a ser por los 22 también", dijo por último.

