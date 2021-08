¿Rumores de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Tras ocho años de relación, Wanda Nara y Mauro Icardi no estarían pasando su mejor momento.

La conclusión surge de una serie de comportamientos en las redes sociales que no han pasado inadvertidos para sus millones de seguidores. Entre otras cosas, sus fanáticos notaron que la empresaria y el delantero del Paris Saint-Germain no comparten fotos juntos desde hace casi dos meses, y que no se comentan sus posteos con el mismo ritmo que antes.

Atrás parecen haber quedado los tiempos en los que los padres de Francesca e Isabella posaban felices de la vida en sus perfiles de Instagram. En esa red, el último posteo de Wanda junto a Mauro data del 21 de junio, junto a las nenas en una pileta, en tanto que la cuenta del futbolista registra su última foto al lado de su esposa el 2 de julio de 2021.

A partir de esas fechas, las únicas fotografías que se pueden ver de Wanda y Mauro son de ellos o bien junto a sus respectivos hijos. Otro detalle que los usuarios resaltaron es que ninguno de los dos ha realizado comentarios en las publicaciones del otro, algo que no es del todo cierto ya que en una publicación que hizo Icardi el pasado 30 de julio junto a las niñas frente a la Torre Eiffel, ella escribió: “Pero por Dioshhh más lindos”.

Otro detalle que han notado los seguidores de la pareja, es que el punto de inflexión del matrimonio se habría dado durante el viaje a África que emprendieron por iniciativa del futbolista. Lo llamativo de esta aventura de Wanda Nara y Mauro Icardi en ese continente es que ambos fueron sin sus hijos, lo que dio a entender que necesitaban un tiempo a solas, aunque ellos explicaron que los niños no debían interrumpir sus rutinas escolares.

Finalmente, en los últimos días, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un misterioso posteo en Instagram en el que se mostró muy seductora en un mono azul con una frase de lo más llamativa: "Se trata de quién sea leal a tus espaldas", escribió la empresaria junto a un significativo emoji de corazón negro sin dar muchos más detalles de si estaba dirigido a Mauro Icardi o se trataba simplemente de una frase sin doble sentido.

Fuente: Ciudad Magazine