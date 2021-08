Fabiana Cantilo reveló que no la dejan ver a Charly García

Este domingo, Fabiana Cantilo habló en Almorzando con Mirtha Legrand sobre la gran ayuda que tuvo durante su carrera por parte de Charly García, con quien mantuvo una relación sentimental.

Sin embargo, la cantante también reveló que hace mucho que no ve al músico y explicó que esto se debe a que su “círculo íntimo” no la deja acercarse a él. “Ahora no me lo deja ver mucho su círculo íntimo (¡tomá!)” dijo Fabiana con gesto irónico cuando le preguntaron quién le impedía acercarse al legendario músico. “Igual no importa. Pero tampoco voy a insistir. Tampoco estoy todo el día pensando por qué no me dejan ver a Charly”, agregó Cantilo.

“Me hace acordar al caso Maradona, que parece que tenía un círculo que no permitía que accedan a él”, le acotó Antonio Grimau, otro de los invitados de Juana Viale. “¿Viste? Pero él lo permite. Lo que pasa es que yo podría… Yo era muy compinche de Charly, tuvimos un romance también, pero nos admirábamos mutuamente. Yo lo admiraba a él, pero no era su fan. Él quería que lo sea, pero a mí no me importaba nada y él se ponía muy nervioso”, recordó la cantante.

“A mí nunca me llamó la atención el poder, la fama, la gloria. Me gusta más estar en mi casa tranquila, pero a mí me mata la angustia”, dijo Fabiana Cantilo. “Yo en realidad nunca tuve mucho dinero y si tuve lo gasté y Charly García cuidaba más lo que él tenía y a mí no me importaba nada. Él me ayudó y yo ahora estoy ayudando a otra gente”, concluyó.

Fuente: Ciudad Magazine