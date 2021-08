Como si fuera poco, de la balacera se desprendió un episodio trágico. Una mujer que esperaba el colectivo a escasos metros de la concesionaria se asustó y, en la huida, se desvaneció en medio de la calle. Al llegar el móvil del Sies, se determinó que había fallecido. Según las primeras informaciones, el deceso de la mujer se habría producido de manera natural, ya que sufría de hipertensión y era portadora de stends cardiovasculares.

Tras el hecho, Omar Velázquez, dueño del comercio atacado a balazos, admitió que no sabe si continuará con el negocio. "El dinero inicial eran 25 mil dólares, que no tengo ni mucho menos, y no estoy ligado con ninguna persona a la que le haya vendido un auto y tenga problemas”.

Por otro lado destacó que “ a muchos comerciantes y agencieros de la zona nos extorsionan, alguno se asustó y pago, pero no se puede trabajar así, yo no pienso darle un peso a nadie. Lo que me preocupa es que hace dos meses que estoy con este problema. Es más, un auto al que identifiqué me saco fotos del negocio, denuncié el hecho y no se hizo nada” aseguró.