Nadia Podoroska debutó con un triunfo en el Abierto de Montreal

La argentina Nadia Podoroska debutó en el Abierto de tenis Banco Nacional de Canadá, que se juega en Montreal sobre superficie dura, con un convincente triunfo hoy ante la polaca Magna Linette por 6-1 y 6-2.

Leer también: Gastón Gaudio, el argentino que es hombre clave en la negociación de PSG con Messi

La tenista rosarina, de 24 años y ubicada en la colocación 38 del ranking mundial de la WTA, superó con facilidad a la polaca Linette (45), luego de apenas 1 hora y 1 minuto de enfrentamiento

Podoroska viene de caer eliminada en tercera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al ser derrotada por la española Paula Badosa (29), en dos sets.

La tenista oriunda del barrio de Fisherton, en la ciudad santafesina de Rosario, se medirá en la segunda ronda del torneo canadiense ante la vencedora del cruce entre la italiana Camila Giorgi (71) y la belga Elise Mertens (16), quienes se enfrentarán mañana.

La preclasificada número 1 del certamen, la bielorrusa Aryna Sabalenka (3 del mundo), sorteará la primera ronda y debutará directamente en la segunda.

A winning debut 👏

In her first #OBN21 appearance, @nadiapodoroska earns the win over Magda Linette 6-1, 6-2. pic.twitter.com/0LsYkEpSaa

— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 9, 2021