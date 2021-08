La semana de Platense no arrancó con buenas noticias. Primero, por su posición en las tablas: la goleada de Unión ante San Lorenzo dejó al Marrón hundido en la última colocación, con apenas 2 unidades en 5 partidos. Además, por primera vez desde que logró el ascenso aparece en la cola de los promedios, con 16 puntos sobre 18 encuentros.

Dejando la calculadora de lado, los hinchas recibieron otro golpe al enterarse que Facundo Curuchet dio positivo de coronavirus en los hisopados de rutina. El entrerriano venía siendo titular y se perderá el próximo encuentro frente a Arsenal, al igual que Roberto Bochi, quien fue aislado por contacto estrecho. De todas maneras, el cordobés aún no sumó minutos en el Torneo, aunque era el primer recambio de la dupla Lamberti-Bogado debido al desagarro que sufrió Iván Gómez la semana pasada.

Mientras tanto, Leonardo Madelón mostró un semblante diferente en su rostro. Y es lógico: aún no pudo sumar de a tres y la preocupación acecha: “En el segundo tiempo estábamos más para ganarlo que para perderlo así. Era un empate como mínimo. El gol fue una jugada desafortunada. Porque de los córners que tiró Newell’s, ese fue el que peor le salió. Era para salir rápido de contra y la metimos nosotros para adentro. Entonces, te duele que sea así”.

Platense mostró dos caras en el último partido. El primer tiempo casi que no pudo cruzar la mitad de la cancha y no tuvo posesión del balón. En el complemento contó con las chances más claras y estuvo cerca de convertirle a Alan Aguerre, pero terminó pagando carísimo un yerro de Nicolás Zalazar a cuatro minutos del final: “Sabíamos que iban a salir con todo en el primer tiempo y tratamos de neutralizarlos, pero no estuvimos finos con la pelota. En el segundo tiempo cambiamos a un 4-4-2, que le cayó más cómodo al equipo y encontramos espacios. Tuvimos dos o tres jugadas claras y no lo resolvimos. Esto es fútbol y cuando vos no pegás, el otro te pega”.

El próximo domingo se viene Arsenal en Vicente López y el DT sabe que es una gran oportunidad para empezar a torcer la historia: “Yo no aflojo, estoy tranquilo. Hablé con los jugadores y estoy íntegro. Hay que pagar la cuenta y yo soy pagador”.

Con info de TyC Sports