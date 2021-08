Cinthia Fernández cuestionó a Pampita por bailar en el caño

Cinthia Fernández opinó acerca del baile del caño que presentó Pampita el último lunes en La Academia a dos semanas de dar a luz a Ana.

En Los Ángeles de la Mañana, la panelista hizo referencia a cuánto le podría haber afectado a la modelo este baile que dio que hablar. La angelita explicó: “El tema es que cuando parís es como si te hubieran dado una inyección, no tenés fuerza abdominal. Para mí es peligroso lo que hizo, puede tener hemorragias si fue hace dos semanas mamá”.

Leer también: Pampita presentó a su hija en Showmatch

“Pampita lo que quiso es cerrarle el pico a todos los participantes, a la jefa de coaches, a la producción, a Tinelli, a los compañeros del jurado. Esto que hizo Carolina yo lo valoro porque lo hizo con un solo ensayo, hace 10 años que no toca un caño y hace cuántos que no baila”, expresó Ángel de Brito en la emisión de eltrece.

Luego, las integrantes del panel recordaron que la conductora de Pampita Online contó que lo consultó con su médico.

Finalmente, Cinthia destacó la actitud de Carolina Ardohain pero no dejó de aclarar el peligro que significó, a su entender. “Sí, igualmente el cuerpo no está acomodado. Yo la admiro y aplaudo, no salió bien pero no importa, la verdad que fue una tapada de boca para todas las vagas que no bailaron el caño”, sentenció.

Fuente: Ciudad Magazine