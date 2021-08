Esmeralda Mitre le disparó sin filtro a Tinelli: “Es un cínico e ignorante”

Tras su polémica salida del Cantando 2020 (El Trece), Esmeralda Mitre arremetió contra Marcelo Tinelli en varias oportunidades. En esta ocasión, la actriz utilizó su cuenta de Twitter para mostrar su enojo al escuchar hablar al conductor sobre el expresidente de la Argentina, Fernando de la Rúa.

“En @ShowMatch @cuervotinelli se burla una vez mas del ex presidente, hoy fallecido #fernandodelarua, no le bastó en su momento burlarse de la investidura presidencial, dañándolo públicamente y gozando de eso! Hoy lo sigue haciendo! No conoce la culpa ni la ética! #verguenza”, escribió Esmeralda.

El tweet no tardó en tomar repercusión y varios de sus seguidores se mostraron de acuerdo con lo que decía la exparticipante del Cantando 2020. “Pensé lo mismo! Es un irrespetuoso!”, le respondió un usuario. A lo que Mitre, le replicó: “Mucho peor que eso! Es un cínico e ignorante! El #cínico no distingue lo que está bien de lo que está mal!”.

De esta manera, la hija de Bartolomé Luis Mitre, exdirector de La Nación, dejó entre ver que su pelea con el productor de LaFlia no tiene ánimos de llegar a su fin.

Fuente: Exitoina