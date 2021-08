Christina Applegate padece esclerosis múltiple

La actriz estadounidense Christina Applegate reveló esta mañana, a través de las redes sociales, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

La estrella de Dead To Me y Anchorman publicó en Twitter: "Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido mucho apoyo de la gente que conozco que también tiene esta enfermedad. Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino sigue su curso. A menos que algún imbécil lo bloquee", manifestó, utilizando su característico humor.

La actriz estadounidense, que brilló como Kelly Bundy en la serie de televisión Married... with Children, siguió con un mensaje que decía: "Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple, 'nos levantamos y tomamos las medidas indicadas'. Y eso es lo que hago yo. Así que ahora pido privacidad. Mientras paso por esto. Gracias xo", cerró.

Applegate, ganadora de un Emmy, es conocida por sus interpretaciones en series como Married...with Children, Jesse, Friends, Samantha Who? y, más recientemente, Dead To Me de Netflix. También ha sido nominada al Tony por su trabajo en el teatro y ha protagonizado películas como The Sweetest Thing, Anchorman, Hall Pass y Bad Moms.

La condecorada actriz no es ajena a la adversidad, ya que en 2008 habló de su batalla contra el cáncer de mama, tras la cual se sometió a una doble masectomía y se le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio.

Fuente: Exitoina