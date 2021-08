Argentina en los Juegos Olímpicos: un medallero que necesita inversión e infraestructura

Terminados los Juegos Olímpicos de Tokio, queda revisar el medallero y hacer un balance de la representación argentina, que obtuvo sólo 3 medallas, dos de bronce y una de plata. Al respecto, Federico Rossi, entrenador de la Selección Nacional de Natación, desdramatizó el resultado y apuntó contra la falta de proyección de los gobiernos.

"No se puede hacer un análisis total y con certeza sin haber estado ahí. Yo no estuve, aunque acompañé el proceso. En términos generales, creo que tiene relación con lo que normalmente se tuvo: desde los Juegos Olímpicos de 1992, que se obtuvo una sola medalla, el promedio de Argentina es de 4", señaló.

Para el entrevistado hay deportes colectivos que tienen una buena cantidad de fichas federativas y una competencia interna importante. Son los que tienen posibilidades de traer medallas, por lo general con casi todos sus deportistas entrenando y haciendo su carrera en el exterior. "Los deportes individuales, con los deportistas que entrenan en Argentina, dependen siempre que salga alguien que destaque, una Pareto por ejemplo, al que se trata de extender la vida útil la mayor cantidad de tiempo que se pueda", remarcó.

"En términos generales, es lo que normalmente obtiene Argentina en los últimos tiempos. Viéndolo de esta manera, es lo que sacamos en todos los Juegos Olímpicos", volvió a decir. "Fueron 170 deportistas, y n poco más de 50 volvieron con medallas. Estamos hablando que un casi 30 por ciento de la delegación volvió con medallas, es lo que normalmente Argentina consigue".

Apuesta al deporte

Ante la pregunta de qué tiene que pasar para que esta situación se revierta, Rossi fue contundente: "Tienen que pasar muchas cosas. Sobre todo, una inmensa inversión en el deporte, en infraestructura. De los nadadores, Julia está entrenando en Brasil, Santi en Estados Unidos, por ejemplo... Esos chicos no han encontrado en Argentina la posibilidad de desarrollarse deportivamente. La natación lo primero que necesita es una pileta para entrenar, una común, por lo menos que tenga un techo", ironizó. "No hay centros de entrenamiento en ninguna de las provincias que le siguen a Buenos Aires, ni en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o Mendoza, no hay piletas, ni velódromos, ni canchas de remo, ni gimnasio óptimo para practicar gimnasia artística, ni esgrima, ni nada", enfatizó.

Para el entrenador, no es justo que jóvenes de 14 o 15 años tengan que viajar a Buenos Aires o al exterior para poder entrenar. A esta situación la vive en carne propia, con su hija de 15 que es campeona nacional y compite en su categoría. "¿Por qué tengo que despedir a mi hija a los 14 años para que se vaya a entrenar? No tiene lógica. Es fácil decir desde afuera '¿por qué no se van afuera a nadar?', pero no tiene que ser así".

"Me genera mucha impotencia y bronca. Hay cosas que son inexplicables... Entiendo la realidad de este país y las cosas que tenemos por resolver, las necesidades básicas insatisfechas... Uno no quiere extenderse en el reclamo, pero una cosa no quita la otra", dijo por último.

