Marta Cohen alienta la combinación de vacunas: "Es fundamental la aplicación de la segunda dosis"

La pediatra argentina en Gran Bretaña, Marta Cohen, se pronunció respecto del avance del COVID-19 junto con la campaña de inoculación en el país y aclaró que la variante Delta obligó a "cambiar la estrategia" y "vacunar cuanto antes con dos dosis".

"No hay que tenerle miedo a la combinación de vacunas, en Europa se hizo. A lo sumo, haría menos eficiente la combinación pero eso no va a suceder porque los resultados preliminares así lo indican. Lo que viene en el mundo es la combinación de vacunas", aseguró desde Inglaterra la patóloga Marta Cohen en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

"Es fundamental la aplicación de la segunda dosis"

A su vez, aseguró que el Gobierno debería haber tenido un tono mas fuerte y decir: "Es una opción darse una segunda dosis de Oxford, AstraZeneca o Moderna o pueden esperar a la segunda dosis de Sputnik V; pero sepa que si espera, su organismo no va a estar bien preparado para enfrentar al virus si se contagia". Cohen indicó que la segunda dosis es lo único que protege. Una, no lo hace.

Leer también: Especialistas piden "no tenerle miedo" a la combinación de vacunas

"Una dosis, con esta variante te da una protección de un 33 por ciento. Cambió el paradigma con la variante Delta. Es fundamental la aplicación de la segunda dosis. Dar el pasaporte sanitario a personas con una sola dosis no es justo porque es hacerlos sentir que están protegidos cuando no es así", analizó la especialista.

Cohen resaltó que en Inglaterra, a partir del 6 de septiembre, se planean dar 32 millones de terceras dosis comenzando por las personas mayores de 50 años que tienen comorbilidades y personal de salud. El proceso de inoculación terminará antes de Navidad.

Escuchar también la nota completa