Lionel Messi es nuevo jugador del PSG. El rosarino, en la tarde de este martes, puso la rubrica y se convirtió en futbolista del club parisino hasta junio de 2023. En una nota de prensa, la institución incluyó las primeras declaraciones del astro.

"Estoy impaciente por comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en París", manifestó Messi como carta de presentación luego de poner el sello junto al presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi.

"El Club y su visión están en perfecta armonía con mis ambiciones. Sé lo talentosos que son los jugadores y el personal aquí. Estoy decidido a construir, junto a ellos, algo grande para el Club y para la afición. No puedo esperar para ir al césped del Parque de los Príncipes", concluyó el 10 de la Selección (y nuevo 30 del PSG).

Messi: "No sé cuándo debutaré"

"Más de un mes parado llevo. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento"

Messi, sobre el súperequipo del PSG

"Una locura poder compartir el día a día con esta plantilla. Mucha ilusión por empezar a entrenar y competir porque lo voy a hacer con los mejores. Eso siempre es lindo, es hermoso poder vivir el día a día y poder disfrutar de todo eso".

Messi: "Tengo intacta las ganas de seguir ganando y por eso vengo a este club"

El argentino también le agradeció a la gente y aseguró: "Estoy seguro que vamos a disfrutar de este tiempo".

Messi: "Estoy muy feliz"

"Mi salida de Barcelona fue muy dura porque fueron muchos años, pero nomás llegar acá la felicidad fue enorme. Sinceramente quiero que pase todo esto rápido. Quiero empezar a entrenar, no aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa. Quiero agradecer a todo el club por cómo me trataron".

Nasser al Khelaïfi: "Es un día histórico"

El presidente del PSG se mostró feliz por la contratación de Messi, destacó su buena voluntad para arribar al club y le agradeció tanto a él como a su padre Jorge.