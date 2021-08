Javkin: "No tengo dudas, prefiero cambiar autos por mesas"

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, hizo referencia al conflicto entre vecinos y el sector gastronómico debido a la ocupación de veredas por parte de los bares.

Al respecto, dijo: "No tengo ninguna duda, prefiero cambiar autos por mesas", y de está manera fijó posición propia de acuerdo al tema.

Las mesas y sillas de bares se colocan en "los lugares de estacionamiento de vehículos, y no la calle. Si me preguntan si quiero cambiar autos por mesas, cambio autos por mesas. No tengo dudas de eso y es lo que está pasando en todo el mundo", afirmó el mandatario rosarino.

Y agregó sobre el conflicto que "también hay una situación judicial de parte de un grupo de vecinos, seguramente con algún interés. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero me queda a mí el derecho de defender al municipio con el respeto pero con la firmeza que debemos tener".

"No tengo dudas de que si algo hemos aprendido del covid es que el uso del espacio público es beneficioso. Y tampoco tengo ninguna duda de que un sector tan golpeado como fue la gastronomía, a la que le estamos pidiendo que no haya gente en un lugar cerrado, es lógico que le demos la alternativa de tener más lugar al aire libre. Es lógico por la situación del sector y es lógico por los que vamos ahí. ¿Qué implicaría sacar ese espacio? Meter gente adentro y generar más riesgo de contagio. Cuando termine la pandemia se evaluarán algunas situaciones", finalizó Javkin.