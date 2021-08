Caso Sain: "No hubo audios del MPA y manipularon la PC de Cotichini"

El martes la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial fue notificada acerca de la imputación de una funcionaria (Débora Cotichini) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la supuesta filtración de audios de investigaciones. Al parecer, esa documentación habría sido facilitada al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

Según establece el reglamento del MPA, Débora Cotichini, jefa de inteligencia zona sur del Organismo de Investigaciones (OI), enfrentaría cargos por faltas graves. La investigación fue llevada a cabo por la auditora general de gestión del MPA, Cecilia Vranicich.

Sin embargo, Marcelo Sain desmintió el contenido de la denuncia interna contra Cotichini y sostuvo que manipularon la computadora de la funcionaria. En este sentido, aseguró que no tuvo acceso a los audios vinculados con las investigaciones realizadas por el MPA y afirmó que se trata de “maniobras políticas del radicalismo y de (Jorge) Baclini- fiscal general de la provincia-, pero no tienen elementos”.

Leer también:

“No hay pruebas de los audios. Dan por hecho que me dieron todos los audios, pero lo único que hay es el testimonio de una o dos personas que dicen que le dieron los audios a Débora (Cotichini) pero no hay acreditación que se los hayan dado y mucho menos que me los hayan dado a mi”, dijo el extitular de la cartera de Seguridad a un medio radial santafesino.

Asimismo, el director del OI consideró que es una “maniobra política” dentro del MPA y fue pergeñada por el jefe de los fiscales, Baclini. “Con los chicos que hicieron la denuncia yo tenía la mejor relación y cuando me restituyo veo que se iban todos. Estaban preparando las declaraciones junto con Baclini. Ellos acordaron declarar así porque se pelearon con Cotichini, pero no tengo nada que ver porque estaba fuera del organismo”.