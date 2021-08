River perdió ante Atlético Mineiro

River perdió ayer 1 a 0 con Atlético Mineiro de Brasil en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y complicó sus chances de clasificación a la siguiente instancia.

El ex River Ignacio Fernández, expulsado a instancias del VAR en el segundo tiempo, marcó el gol de la victoria para los brasileños, que tendrán ventaja de cara a la revancha programada para el miércoles 18 a partir de las 21.30.

El equipo de Marcelo Gallardo necesitará un triunfo en Belo Horizonte Brasil para acceder a las semifinales. En caso que no le conviertan, con un gol accederá a penales y con dos se clasificará directamente.

River realizó un buen primer tiempo, sólo le faltó el gol, y fue paciente en la búsqueda de espacios frente a un aplicado Atlético Mineiro.

Lo intentó de diversas maneras. En la pelota parada, con un tiro de esquina ejecutado por Julián Álvarez que encontró a David Martínez y la salvada de Nathan Silva. En la individual, con la gran jugada de Fabrizio Angileri por la banda izquierda y un remate fuerte que pegó en el primer palo tras ser rozada por el arquero Everson.

Las jugadas colectivas fueron la tercera vía. El arquero Everson contuvo el cabezazo de Braian Romero, luego del centro de Angileri, y también desvió el remate en el área de Álvarez.

Atlético Mineiro lucía ausente en ataque, pero le bastó un pase profundo de Mariano a Eduardo Vargas para que el chileno ceda a Matías Zaracho. La definición del ex Racing pasó muy cerca del primer palo de Franco Armani.

Lo mejor de River en ataque se produjo cada vez que Jorge Carrascal intervino, pero sus apariciones fueron esporádicas.

El segundo tiempo fue totalmente diferente. Los dirigidos por Cuca se adelantaron en el campo, tomaron la iniciativa y arrinconaron a River.

Armani tapó dos veces ante Vargas y dos disparos de Guilherme Arana marcaron el buen momento de los punteros del Brasileirao.

River se animó con un remate de media distancia de Romero que Everson, gran figura, desvió al córner.

En la jugada siguiente, Atlético Mineiro se puso en ventaja con el centro de Zaracho que Hulk bajó de cabeza para la llegada de "Nacho" Fernández, quien no lo gritó por su pasado en River.

El ex Gimnasia y Esgrima fue protagonista luego por la plancha que le cometió a Angileri. La acción no fue advertida por el árbitro Jesús Valenzuela, pero sí por el VAR. Justa expulsión.

River nunca le encontró la vuelta al segundo tiempo. Ni siquiera con los ingresos de Matías Suárez (volvió de la lesión) y José Paradela. Equivocó los caminos, lució impreciso en los pases y le costó en la marca.

Armani, a falta de un minuto, mantuvo al "Millonario" en serie con una gran tapada ante el cabezazo de Hulk en el área luego de la pelota detenida.

River, que no podrá contar con Enzo Pérez en la revancha por acumular tres tarjetas amarillas, deberá buscar otra "épica" en Brasil. Por Copa Libertadores, bajo el ciclo Gallardo, le va muy mal ante equipos brasileños en condición de local con derrotas ante Cruzeiro (2014), Gremio (2018), Palmeiras (2020) y ahora Atlético Mineiro (2021). De las tres primeras, pasó en dos con triunfos en Belo Horizonte y Porto Alegre.

La actualidad no marca un buen momento para River y deberá apelar a su mística copera (y algo más) para dar vuelta la serie, mientras el mal de ausencias se acrecienta con sucesivas bajas por lesiones, suspensiones o ahora ventas como la de Gonzalo Montiel.

Síntesis del partido

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Pérez Bruno Zuculini, Nicolás de la Cruz y Jorge Carrascal; Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Guilherme Arana; Matías Zaracho, Jair, Allan e Ignacio Fernández; Eduardo Vargas y Hulk. DT: Cuca.

Gol en el segundo tiempo: 13m. Fernández (AM).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Matías Suárez por Carrascal (R); 23m. José Paradela por De La Cruz (R); 42m. Federico Girotti por Zuculini (R); 43m. Dylan Borrero por Vargas (AM) y Réver por Allan (AM); 45+3m. Igor Rabello por Alonso (AM) y 45+6m. Alan Franco por Zaracho (AM).

Amonestados: Enzo Pérez y Díaz (R).

Incidencia en el segundo tiempo: 38m. expulsado Fernández (AM).

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Antonio V. Liberti (River).