Rubén Rézola contó su experiencia en Japón

El santafesino Rubén Rézola ya se encuentra en el país realizando el aislamiento correspondiente después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuando pueda salir, irá directo a entrenar porque lo esperan en Rusia en un certamen para los palistas más veloces.

"Estoy como loco ya", admitió al aire en Cadena OH! "Quiero ir a hacer algo, entrenar un poco. Me quedan unos días de cuarentena y seguro iré a remar un poco. Me queda una competencia todavía". Comentó que había sido convocado por el país euroasiático en distintas oportunidades, pero no había podido asistir. En esta oportunidad, viajará para estar el 27, 28 y 29 de agosto. "Me siento un privilegiado", apuntó.

Se terminaron los jjoo de Tokio con un P15 para mí. Quiero aprovechar para agradecerles a todas las personas que estuvieron viviendo segundo a segundo mi participación y por sus mensajes de cariño transmitidos a la distancia!! #Tokio2020EnTyCSports #Tokio2021 pic.twitter.com/gS7TBGHOrF — Ruben Rezola (@RubenRezolaVois) August 10, 2021

Rézola afirmó que "la gira fue buena este año. A pesar de la falta de competencia internacional hubo mucho movimiento interno. Siempre es mejor poder competir afuera, pero por suerte pude adaptarme bien. Me quedé con la sensación de su primera carrera, en la que tenía a mi izquierda a dos atletas, dos campeones del mundo. Tenían una buena medida, me fui contento por eso. Se dio la semifinal, cambió el viento, y eso me desconcentró porque mucho a mi favor no juega. Pero el final me costó mucho. Con los contrincantes que tenía, conociendo altura y peso, siempre favorece más al final a ellos. La idea era tratar de salir adelante", explicó respecto a su actuación y su puesto número 15 del K1 200 m.

Si bien destacó que el viaje fue bueno y pudieron respetar los protocolos, sí remarcó una fuerte crítica a la federación de su deporte. "Me quitaron la beca a principios del año pasado, seis días antes del selectivo. Fue toda una odisea, porque uno como atleta, representante de la selección, de la federación, piensa que está a cubierto, protegido tanto física como mentalmente. Pero conmigo no fue así. Lo tomé como una arbitrariedad".

Para el deportista, esto tiene que marcar un precedente para que no vuelva a ocurrir. "Nosotros estamos dedicándonos pura y exclusivamente al deporte, nos entrenamos en frío y calor, nos duele el cuerpo, podemos tener lesiones, representamos al país y pedimos que se haga lo mismo. Y si pasa algo como me pasó a mí, que haya espacio al diálogo para ver cómo solucionarlo", dijo por último.

