El ADN negativo de Santiago Lara y el filoso comentario de Dalma Maradona

Dalma Maradona habló de Santiago Lara tras conocerse el resultado negativo del ADN con Diego. La hija de Claudia Villafañe tuvo una llamativa reacción al conocer la noticia y reveló que algo sabían, ya que el padre biológico del joven se acercó a ellos para desmentir la versión de la madre.

“Hoy se conoció lo de Santiago Lara y Dalma me dice ‘¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso’, porque había varios casos pendientes", detalló el jurado de La Academia en la emisión de eltrece.

Luego, De Brito contó que de alguna manera Dalma ya estaba al tanto de este resultado. “‘Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nuestra familia para decir que todo esto era una mentira’”, leyó. Y luego sumó: “El chico obviamente buscaba su verdad, pero bueno, se descarta así otro de los posibles herederos”.

Fuente: Ciudad Magazine