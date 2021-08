Chano Moreno Charpentier grabó un video tras su dura internación

A tres semanas de haber recibido un balazo de parte de un policía bonaerense, el miércoles por la mañana Santiago Chano Moreno Charpentier (39) grabó un video desde la clínica donde se recuperó de las lesiones.

"Soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente, gracias a todo su plantel", arrancó el exlíder de Tan Biónica. "Me trataron como nunca me trataron en un hospital en mi vida", expresó en un posteo de Stories que pasaron en Los Ángeles de la Mañana.

"Quiero agradecer fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, a los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que tengo que ponerme en primer lugar", concluyó Chano Charpentier, antes de retirarse con el alta médico.

Leer también: La primera foto de Chano durante su internación

El domingo 25 de julio Chano había sufrido un brote psicótico en su casa, cuando su madre Marina Charpentier intentaba convencerlo de que se interne para superar sus adicciones. Como el músico se negó de forma violenta a los intentos de persuasión de médicos y enfermeros, recurrieron a la policía.

En ese contexto, tras un confuso episodio, un uniformado le disparó a Chano, provocándole graves lesiones internas. Por eso, a las pocas horas "le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, el riñón izquierdo y le suturaron una perforación del colon" en el Sanatorio Otamendi, donde su vida corrió serio riesgo.

Fuente: