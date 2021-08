Dudas por el "traslado" y la "liberación" de los barras de Colón

El miércoles por la tarde, efectivos de la Policía de Santa Fe que realizaban patrullajes en la zona del predio de Colón, situado a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, demoraron a cinco barrabravas.

El subsecretario de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, realizó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las cinco personas eran: cuatros mayores de edad, entre ellos Orlando "Nano" Leiva, y uno menor.

"Dispusimos para el día de hoy (el miércoles) un servicio reforzado, los muchachos volvieron a aparecer y fueron demorados en una comisaría. Se formularon las consultas con la fiscalía. Conectaron con un defensor que ordenó la liberación en virtud de que estaban en actitud pacífica", manifestó Llumá en medio radial santafesino.

No obstante, además de que los defensores no tienen la facultad mencionada por el funcionario, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que no se produjo la liberación porque en ningún momento estuvieron en calidad de detenidos, sino que fueron llevados hasta sede policial como "demorados".

La denuncia fue ingresada en la ciudad de Rosario, lo que pudo haber producido una demora extra en la asignación de un fiscal que se ponga al frente del caso.