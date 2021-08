Jugador de Atlético Rafaela será refuerzo de Talleres

Fue un mercado de pases complicado. Se fueron más futbolistas de los que llegaron y el cuerpo técnico se molestó. Así, debieron apurarse algunas gestiones para sumar refuerzos ya empezada la competencia. Ahora, Juan Cruz Esquivel se convertirá en nuevo jugador de Talleres. El delantero de Atlético Rafaela viajará a Córdoba y se espera que en las próximas horas firme su contrato.

La T pagará U$S 700.000 por el 65% del pase del jugador y el vínculo se extenderá hasta el 2024. A fines del año que viene, habrá otra opción para adquirir otro 15% de la ficha. El acuerdo entre los clubes no fue fácil, porque la intención de la directiva de La Crema era no desprenderse tan rápido del futbolista, de apenas 21 años y con gran proyección.

Fue clave la presión del propio Esquivel para destrabar su venta. Tal era su intención de dar el salto a la máxima categoría que decidió interrumpir los entrenamientos para instalarse en su pueblo natal, Cañada Rosquín, a esperar que la operación se concrete. Las diferencias en el pase se zanjaron y todo se terminó de cerrar.

Alexander Medina espera al delantero, para tener más opciones como referencia en el área. En ese puesto, están Michael Santos y Mateo Retegui. Ahora, intentarán traer un defensor para completar el plantel. Las gestiones por Pablo Ortíz, de América de Cali, y Alexis Duarte, de Cerro Porteño, por el momento están estancadas.

Con info de TyC Sports