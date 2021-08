Los detalles del protocolo de votación que regirá en Santa Fe

La cercanía de las Elecciones Legislativas 2021 acelera la puesta a punto de los protocolos sanitarios que regirán durante las votaciones legislativas, las primeras a nivel nacional y provincial en realizarse durante la pandemia. Los santafesinos deberán concurrir a las urnas el 12 de septiembre para votar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 14 de noviembre para los comicios generales.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, Cámara Nacional Electoral aprobó el protocolo que se implementará durante el día del sufragio, el cual apunta a evitar aglomeraciones y reducir el aforo de concurrentes con no más de ocho mesas de votación por establecimiento.

Al respecto, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe, Pablo Ayala, detalló que la normativa sanitaria para las elecciones establece una franja horaria prioritaria entre las 10.30 y las 12.30 para personas que integren grupos de riesgo. Asimismo, “se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus”, dijo al aire de Cadena OH!.

Por otro lado, el protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y capacitar a las autoridades de mesa. En tanto, Ayala recordó que los ciudadanos en aislamiento por contagio confirmado de Covid-19 o que tengan síntomas compatibles ("caso sospechoso") con esa enfermedad, al igual que aquellos que sean "contacto estrecho" de otro contagiado, estarán autorizados legalmente para no votar en las elecciones de este año.

“La cámara electoral está trabajando sobre las personas que ese día estén aisladas. Vale recordar que los mayores a 60 años no están obligados a votar, mientras en la provincia de Santa Fe tenemos un sistema de excusación de no voto para quienes no quieran participar en las PASO, pero solo en la categoría provincial”, explicó.

Asimismo, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe confirmó que todas las impugnaciones de fisonomía en las boletas fueron desestimadas, aunque, en algunos casos, “los propios candidatos, a manera personal, han cambiado algunas fotos y han realizado modificaciones, pero la boleta es similar a la que se presentó en su momento. Se hicieron algunas correcciones en el marco de la acordada de fotos, pero el modelo fue enviado a Buenos Aires y se está trabajando en la imprenta para la semana próxima”, explicó.

En Santa Fe, unos 2.768.525 electores estarán en condiciones de votar en las próximas elecciones intermedias. La provincia, que representa el ocho por ciento del padrón nacional, renovará este año sus tres senadores nacionales y nueve de las 19 bancas en la Cámara de Diputados. Además, se elegirán intendentes para 14 municipios, 210 ediles titulares y 184 suplentes para 59 concejos municipales de toda la provincia, además de miembros comunales y controladores de cuentas.

