Curiosidades de Luciano De Cecco y la selección Argentina

¿Sabías que Luciano De Cecco estaba disputando un Campeonato Nacional cuando recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor en el año que terminó jugando el Mundial 2006 con 18 años?.

Él mismo lo contó en una nota en Somos Voley en 2016: “Me acuerdo que en el 2005 jugué la Liga Argentina con Azul Vóley. Terminó la Liga y en abril 2006 estaba jugando el Campeonato Nacional Sub 18 en La Pampa con Santa Fe, y recuerdo que me llamó Jon Uriarte y me dijo que estaba convocado para formar parte de la lista de 24 jugadores que iba a trabajar ese año 2006, el año del Campeonato Mundial de Japón”.

“El 24 de abril me presenté en el CeNARD. Empecé a entrenar con el Equipo B, porque los armadores iban a ser Nicolás Efrón e Ignacio Bernasconi, y con Demián González estábamos en la otra parte del telón” (N de la R: El telón separa las canchas en el CeNARD). “Recuerdo que me costó mucho vivir en el CeNARD, estábamos con Julián Álvarez y Oscar Cantero juntos en una misma habitación. Ellos me ayudaron mucho en la contención, hablando conmigo, aconsejándome mucho. Fueron dos personas importantes en ese tiempo”.

Y en ese 2006 jugó el Mundial en Japón al lado de Marcos Milinkovic, Alejandro Spajic, Gustavo Porporatto y Pablo Meana, entre otros.