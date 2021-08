Mondino: "Comenzamos a trabajar en distintos barrios donde el municipio nunca había llegado"

"Venimos caminando desde el día uno para llevar la propuesta y lo planificando para los distintos rincones de la ciudad de Santa Fe. La gente ve todo lo que se está haciendo desde la municipalidad y reconociendo el esfuerzo que se tuvo que hacer desde un principio para poner en orden los números, sumado a una pandemia que cambió los planes. Hoy nos encontramos en buenas condiciones y comenzamos a trabajar en los distintos barrios donde históricamente el municipio nunca había llegado", aseguró la precandidata a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Laura Mondino.

De cara a las próximas PASO del 12 de septiembre, el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe no competirá en internas, luego de haber alcanzado la unidad entre los distintos sectores que integran el entramado. Ello, no quitará el objetivo de intentar convertirse en "la lista más votada en la ciudad", aseguró Mondino, que además permitirá al espacio, consolidar las propuesta para la capital provincial y "no pelearnos entre un mismo partido".

La precandidata a concejal sostuvo que todas las vertientes que conforman el Frente Progresista han hecho los esfuerzos necesarios para lograr la lista única, "con el entendimiento que nuestra prioridad es un proyecto para una Santa Fe que nos incluya", indicó al aire de Cadena OH!.

"Venimos de una generación con mucha gente joven que tiene ganas de participar, involucrarse y cambiar la realidad, por lo que estamos muy motivados y esperanzados para que la gente se sume", agregó.

