Los santafesinos de la Selección Juvenil ya se preparan para el mundial de waterpolo

Los dos juveniles santafesinos integrantes de la Selección Argentina Juvenil de Waterpolo, Nicolás Fernández y Mateo Freyre, se organizaron para poder pagar sus gastos y viajar al mundial que se realizará desde el sábado 28 de agosto en República Checa.

Leer también: Argentina en los Juegos Olímpicos: un medallero que necesita inversión e infraestructura

"Nosotros nos vimos ante la situación de tener que costearnos el viaje. Este torneo no se iba a realizar en República Checa, sino en Argentina. Pero en la Federación no se había presupuestado este torneo y, sin ánimos de no viajar, estamos recaudando fondos. Mateo Freyre es delantero, más conocido como boya en el vocabulario del deporte, y yo soy arquero, los dos de Regatas", comentó Fernández al aire en Cadena OH!

"No conocemos las realidades de cada familia, pero todos nos vimos ante esta situación de tener que juntar un caudal de dinero bastante grande", reconoció el entrevistado. Es que se trata nada menos que de tres mil dólares, un estimativo entre todos los gastos de pasajes y estadía.

"Desde acá de Santa Fe nos pusimos a vender alfajores santafesinos porque Mateo tiene una empresa de alfajores, y como estaba frenada, se puso en funcionamiento para este objetivo", explicó. "De un momento para el otro se hizo muy viral la noticia y eso nos ayudó para poner en funcionamiento todo esto".

A su vez, los jóvenes deportistas de 18 y 19 años también recibieron ayudas, subsidios y becas de diferentes sectores políticos, del Concejo de Santa Fe y las dos cámaras de la Legislatura. "Todo suma, la asociación de ex alumnos de nuestros colegios también nos ayudaron. Santa Fe empatizó con la situación, se sensibilizó", comentó Fernández.

Leer también: Rubén Rézola contó su experiencia en Japón

El viaje será este viernes a las 13, hacia Madrid. Allí se juntarán con cuatro jugadores que ya están en España y viajarán a Praga todos juntos. "Llegaremos el sábado a la tarde, nos haremos los test y cumpliremos los protocolos. Tenemos una semana entera a partir del domingo, hasta el sábado 28 para entrenar en República Checa. Luego ya comienza el torneo. En nuestra zona está Rusia, Croacia, Italia y Uzbekistán", dijo por último.

Escuchar también audio completo: