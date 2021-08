Alumnos santafesinos le respondieron a María Becerra por sus dichos sobre las vacas lecheras

Las declaraciones de María Becerra sobre las “condiciones” en que vivirían las vacas en los tambos argentinos no pasó desapercibida para los alumnos de sexto año de la escuela EETPN 299 “Carlos Sylvestre Begnis” de Sa Pereira, quienes dieron una “clase magistral”, sobre el verdadero funcionamiento del sector lechero, aseguró el director de la institución, Mauricio Telmo.

Con casi 6 millones de seguidores, la influencer había publicado un video en sus redes sociales donde afirmaba que los terneros recién nacidos eran enviados a poco menos que un matadero e invitaba a sus seguidores a dejar de consumir lácteos.

“La leche atenta contra la salud. No existe la vaca lechera, porque la vaca da leche solo cuando está embarazada”, señaló la joven en las imágenes que se volvieron virales.

Los dichos de Becerra obligaron a la contestación de los alumnos es la escuela EETPN 299 “Carlos Sylvestre Begnis”, quienes, a través de una misiva pública, hicieron patente la contracara de la "desinformación".

“Lo que dijo Becerra es de un desconocimiento lamentable. Por no conocer, se dijo algo de los tamberos sin información y eso es lo que molestó a nuestros alumnos. Luego de consultarme si era oportuno redactar una nota, lo único que les pedí es que realizaran una respuesta para informar y no para entrar en una polémica que a la escuela nos trajera algún inconveniente”, detalló Telmo al aire de Cadena OH!.

Para el directivo, la carta de los alumnos muestra “el atino de los chicos y la sapiencia de un escrito redactado íntegramente por ellos. Es un honor para mí que hayan representado a la escuela de esta forma y que esto haya trascendido para que exista un ida y vuelta que revierta un pensamiento erróneo”, indicó.

“Nuestro afán es que se conozca lo que se trabaja en nuestra escuela, que tiene una antigüedad de más de 55 años y que la participación de nuestros alumnos es de real importancia”, agregó.

La carta de los alumnos

"Srta. María Becerra:

Redactamos este mensaje en respuesta a la desinformación que se generó en las redes a causa de sus dichos, los cuales repercuten a un gran número de personas ya que usted es una influencer con una gran cantidad de seguidores

En primer lugar, respondiendo a tus dichos sobre la inseminación artificial, esta misma se realiza con el fin de mantener y mejorar la genética lo cual influye directamente en la calidad de producción.

En segunda instancia no tiene sentido llevar los terneros recién nacidos al matadero, ya que son sumamente importantes como incentivo natural para la producción lechera, ya que los mismos provocan la bajada de la leche, por ello es que encontramos las "guacheras" dentro de las instalaciones del tambo, también cabe aclarar que un ternero consume como máximo 7 litros de leche diarios y una vaca produce aproximadamente entre 20-22 litros al día.

En tercer lugar existe un código de ética y bienestar animal que los tamberos deben respetar ya que como todos sabemos dependiendo de la comodidad y el confort del animal su producción será mucho más alta y de mejor calidad.

En cuarto lugar, la comercialización de leche está regulada para que las empresas solo acepten leche con un muy bajo porcentaje de células somáticas (si la leche contiene sangre o pus es descartada).

Por último y no menos importante, la vaca debe ser ordeñada ya que si no se enferma, produciendo mastitis (fiebre en las mamas) y distintas enfermedades relacionadas con su ubre, lo cual deriva con la muerte del animal.

Esperemos que nuestro humilde aporte de información rompa con los falsos rumores que sus dichos generaron, valorizando la prestigiosa actividad tambera.

Saludos atte".

6to año A y futuros técnicos en producción agropecuaria

EETPN 299 "Carlos Sylvestre Begnis"

Escuchar también la nota completa: