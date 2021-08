Fernández: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error, sépanlo que me fortalecen”

El presidente Alberto Fernández volvió a referirse hoy, en un acto en La Matanza, al festejo de cumpleaños de su pareja que celebró en la quinta de Olivos en medio de la cuarentena. “El único responsable soy yo. Doy la cara y me pongo al frente”, dijo, y afirmó: “Si algunos piensan que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen”.

Fernández dijo que se trató de una cena que “por un desliz, un descuido, se organizó en Olivos” y consideró que fueron “miserables” quienes lo cuestionaron porque él había señalado a la primera dama, Fabiola Yáñez, como la organizadora del encuentro, un festejo del que participaron al menos doce personas, incluido el Presidente., sin barbijos ni distanciamiento, mientras en el país regía un aislamiento estricto.

“Yo no tengo una doble faz. Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. El único responsable soy yo”, sostuvo, pero agregó, en un tono de voz cada vez más elevado: “Cuanto más veía a los que me criticaban, más contento estaba de estar con el pueblo”.

Y en el mismo sentido, afirmó: “Me disculpé ante ustedes, el pueblo, que son los únicos a quienes les debo una respuesta”. El viernes pasado, luego de que se diera a conocer la foto del festejo, el Presidente admitió que había participado de un “brindis” que había organizado su pareja. Dijo que lo lamentaba y que no volvería a ocurrir, pero no logró con eso acallar las críticas.

En la defensa que ensayó hoy, el Presidente apuntó además contra Mauricio Macri. “Pedí disculpas pero nunca me van a ver pidiendo disculpas porque me arrodillé frente al FMI ni porque endeudé a la Argentina, como otros hicieron. No me encuentro en Olivos con empresarios a los que le doy ventajas con el Estado (...). Nunca me voy a tener que disculpar por hacer un negocio con los parques eólicos, ni por haber creado una mesa judicial para perseguir a los opositores”, dijo.