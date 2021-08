Día y horario confirmado para el debut de la santafesina Luciana Gómez Iriondo en el Mundial de atletismo

Se viene el Mundial U20 de atletismo que se disputará en Kenia, y la competencia que se retrasó un día, según lo dispuesto por World Athletic, contará con la participación de la garrochista santafesina Luciana Gómez Iriondo, quien con 17 años afrontará su primera competencia de este tipo, lo cual habla a las claras del buen presente que tiene la representante de Velocidad y Resistencia.

La competencia para Luli Gómez Iriondo en Nairobi dará comienzo este miércoles 18 de agosto, a las 10 hora de nuestro país, en la competencia de lanzamiento de salto con garrocha. En Nairobi está junto a su entrenador Maximiliano Troncoso, y el resto de la delegación que representa a la Confederación Argentina de Atletismo. Será una prueba muy interesante para Luli, ya que los 4.07 que logró como marca fue lo que la depositó en Nairobi, la capital de Kenia.

"Somos cinco atletas, y cuatro entrenadores los que viajamos a Kenia, el nivel del torneo es muy bueno, pero mi objetivo principal es poder clasificar a las finales, me encantaría poder estar entre las doce mejores, ya que de las 28 que competimos, pasan las mejores 12" expresó Luciana Gómez Iriondo en la jornada previa al arranque del Mundial de Nairobi.

La representante de la Federación Santafesina de Atletismo comentó que "la final es dos días después de la jornada clasificatoria, por lo que mi objetivo principal es lograr acceder a esa instancia. Una vez que pase a las finales, me encantaría poder pelear por un podio, pero me siento muy bien preparada, y lógicamente que con muchas ganas de poder tener un buen desempeño en Kenia".

"Todas las chicas que van a estar compitiendo en el Mundial están por encima de los 4 metros, te diría que 4.10, 4.15, estará todo muy peleado, mi marca es 4.07 y hay chicas con 4.08, 4.09, todas muy pegadas por centímetros, así que va a ser una competencia muy interesante y muy peleada" manifestó la garrochista de 17 años que representará al país en Kenia.

La selección U20 de atletismo viajó la semana pasada al Mundial Juvenil de atletismo, pero lograr esa participación no fue sencillo, ya que Luli tuvo que protestar, porque la Cada no quería hacerse cargo del viaje, y sobre esto resaltó que "apareció el apoyo de la secretaría de deportes y pudimos viajar, es muy duro porque las otras chicas no tienen ese tipo de problemas, y van enfocadas en lo que tenemos que ir a hacer, que es saltar y competir bien".

"No quedó otra, ya que, si nosotros no contamos con el apoyo necesario, tenemos que hacer todo lo posible para poder estar en este mundial. Obviamente que ahora sigo enfocada en lo que realmente importa que es competir, y dar lo mejor, pero obviamente que estos contratiempos que hubo para viajar te desacomodan un poco, pero tratamos de estar con la mente puesta en competir" destacó la atleta de Velocidad y Resistencia.

Luciana Gómez Iriondo tiene un gran presente, por todo lo que ha cosechado en los últimos tiempos, sobre lo cual sostuvo que "estoy muy contenta por haber logrado una marca, que, si bien es buena para estar en el Mundial, vengo buscando hace mucho tiempo, y estar en Kenia, me pone muy contenta. Me siento muy bien preparada, y con muchas ganas porque es mi primer campeonato mundial, y quiero dejar a la Argentina lo más alto posible".

Luego del Mundial de Kenia, el objetivo es poder estar en París 2024, pero son marcas muy altas, en otros deportes los chicos más jóvenes pueden clasificar, pero en atletismo los registros son accesibles para los mayores, porque en el salto con garrocha es todo un proceso, un tiempo largo, y lo que entrene se verá con el tiempo. Antes hay otros mundiales, juegos Panamericanos, récords nacionales por superar, así que hay muchos objetivos, y París ojalá se le pueda dar.

Con info de UNO Santa Fe