Losada: "Cuando hablo de dejar atrás a Cristina, hablo de un sistema perverso que no nos cuida"

"Negocios cerrados, locales en venta o alquiler. El panorama desolador de los principales centros comerciales se repite en cada ciudad del país. Esto no es producto solamente del Covid, es el resultado de un gobierno que equivocó todas sus medidas, tanto en el plano sanitario como en el económico", expresó la precandidata a senadora por Juntos por el Cambio, Carolina Losada durante una visita a la capital provincial.

De la mano del ex intendente de Santa Fe y precandidato a diputado nacional, Mario Barletta, los exponentes de la lista "Cambiemos con ganas", recorrieron la Peatonal San Martín donde mantuvieron encuentros con comerciantes.

"Un negocio que cierra no es sólo un número, es un proyecto que queda trunco, una familia que se queda sin su trabajo, sin su ingreso. Esta es una de las tristes consecuencias de la cuarentena más larga e irracional del mundo, discriminatoria y vagamente explicada en muchos momentos", agregó Barletta.

"Esto es el populismo, el fracaso absoluto de la gestión. La falta de un plan. Al final el saldo fue catastrófico tanto en lo sanitario como en lo económico" señaló Losada y agregó: "Pusieron la ideología por delante de la necesidad de la gente al momento de comprar vacunas y las pocas que llegaron al principio las repartieron entre sus amigos".

"El gobierno admitió no tener un plan. Eso genera incertidumbre y eso a su vez le hace todo más difícil a los emprendedores, postergando inversiones y la generación de empleo, en un contexto de 50% de argentinos viviendo en la pobreza. A esto me refiero cuando hablo de dejar atrás a Cristina. Hablo de un sistema perverso que no nos cuida, nos discrimina y empobrece", culminó la precandidata.