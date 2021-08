Fuerte respuesta de Santiago Lara a Dalma Maradona por la causa del ADN

Tras conocerse el resultado negativo en el examen de ADN de Santiago Lara, quien asegura que es hijo de Diego Maradona, el joven estuvo como invitado en A la tarde (América TV). Allí, apuntó contra Dalma Maradona luego de que ella se ofreciera a repetir la prueba genética.

“Desconfío de ella”, expresó, a la vez que exigió que exhumen el cuerpo del astro del fútbol para el examen.

Leer también: Magalí Gil no es hija de Diego Maradona

Todo comenzó cuando Karina Mazzocco y sus panelistas le mostraron al joven de La Plata un mensaje de las historias de Instagram de la hija mayor de Diego Maradona, en el cual negaba haber sido la que dio la noticia negativa sobre el examen de ADN de Santiago. “Como lo dije anteriormente, estoy a disposición de la Justicia por si me necesitan”, escribió la actriz, dando a entender que ella misma se ofrece para verificar si, finalmente, Lara es su hermano.

Ante esto, el joven recalcó: “Eso lo subió después de que la etiqueté en mi historia. Imaginate lo tranquilo que estaba, porque si una persona está esperando un ADN no va a estar durmiendo. Es como si querés ver si ya cobraste el sueldo y vas al banco a cada rato a ver si está acreditada la plata”, en referencia a su descargo tras el revuelo que se armó por su resultado de ADN.

Leer también: El ADN negativo de Santiago Lara y el filoso comentario de Dalma Maradona

En esa misma línea, siguió: “Ella nunca se quiso acercar a mí, nunca me mandó un mensaje. De las millones de veces que hablé por Instagram, y le quise mandar mensajes, en todos estos años que estuve mostrándome púbicamente, ¿por qué ella nunca se acercó? Millones de veces dije, hasta el jueves pasado, que tenía la mejor onda con todos”, dejando entre ver que Dalma nunca buscó relacionarse con él.

“Hoy en día, no quiero tener nada con nadie”, sumó Santiago, que negó que vaya a aceptar la propuesta de la hija de Claudia Villafañe para evitar un pedido de exhumación del cuerpo de Diego. Y concluyó: “Desconfío de ella. Por ahora no es motivo para hablarlo porque tengo información de personas que conocen a Diego desde chico. No me sirve el ADN de Dalma, ni de Diego Junior, ni de las hermanas. Yo quiero hacerme el ADN con mi progenitor, con la persona que sería mi papá”.

Finalmente, Lara señaló: "Quiero saber la verdad, si esto que dijo mi mamá es en serio. Yo no la tengo hoy en vida, mi mamá falleció de cáncer de hueso cuando tenía tres años. Me crio mi abuela y mi papá, Marcelo Lara, que cuando tenía 13 años tuvimos una charla y me dijo que no era mi padre biológico". Y remarcó: "Mi mamá, que era íntima amiga de Carlos Ferro Viera, antes de morirse le dejó a mi papá las palabras. La lucha la sigo por mi mamá y voy por su palabra. Quiero saber cómo fue mi historia".

Fuente: Exitoina