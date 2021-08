Carolina Losada en Reconquista: "Es angustiante la situación que vive la provincia"

La precandidata a senadora nacional, Carolina Losada, continuó este miércoles con su recorrida de campaña por distintas localidades de la provincia. En esta ocasión, fue el turno de la ciudad de Reconquista.

En este contexto, la periodista refirió al momento económico - laboral que atraviesa Santa Fe y sobre ello aseguró que la situación "se resuelve generando trabajo". "Estuvimos recorriendo muchas localidades. Fuimos a clubes de barrio, que hacen un trabajo muy importante y nos contaban que no tienen ningún tipo de apoyo. Ya empezamos a hablar entre nosotros para generar un proyecto al respecto, los clubes hacen que los chicos gasten sus energías en algo positivo como el deporte. Es angustiante la situación que esta viviendo nuestro país y nuestra provincia. Estoy se resuelve generando trabajo. La única forma de que este país salga adelante es con un plan de desarrollo, que el Gobierno no lo tiene", afirmó en diálogo con Cadena OH!.

Y agregó: "Yo soy diferente porque vengo de un lugar diferente. Para mi es muy importante seguir recorriendo la provincia, aun siendo senadora nacional. La única manera que tenemos de solucionar problemas, es estando en contacto con la gente".

Dejar atrás a Cristina Kirchner

En consonancia con "el plan que le falta al gobierno", la precandidata manifestó ayer que "el gobierno admitió no tener un plan. Eso genera incertidumbre y eso a su vez le hace todo más difícil a los emprendedores, postergando inversiones y la generación de empleo, en un contexto de 50% de argentinos viviendo en la pobreza".

"A esto me refiero cuando hablo de dejar atrás a Cristina. Hablo de un sistema perverso que no nos cuida, nos discrimina y empobrece", sentenció Losada.

