Los profesionales de la salud rechazaron la conciliación obligatoria y paran por 48 horas

Los profesionales de la salud nucleados en AMRA y SIPRUS comenzaron un paro total de actividades este miércoles que se extenderá hasta mañana “ante la falta de respuestas y el incumplimiento de lo acordado en las paritarias del año 2020 y del presente año 2021”.

Ambos gremios emprendieron la medida de fuerza pese a la conciliación obligatoria dictada este martes por el Ministerio de Trabajo provincial. En la capital de la provincia, los trabajadores nucleados en los gremios Siprus-Fesprosa realizaron una caravana que se congregó frente a Casa Gris.

Desde los sindicatos enumeraron que los reclamos giran entorno a no haberse hecho efectivo el pase a planta de los trabajadores monotributistas, contratados e interinos, por no haber respuesta al adelanto para el mes de agosto de 2021 del pago del tercer tramo del incremento salarial previsto para septiembre, por no conformarse aún la comisión para poder acceder al cómputo diferenciado de privilegio y de la comisión de blanqueo y por no crearse los cargos para tareas diferentes definitivas acordados en paritarias.

Como consecuencia, se lanzó un paro de 48 horas en toda la provincia para este miércoles 18 y jueves 19. Las medidas de fuerza serán sin asistencia a los lugares de trabajo de todos los profesionales de la salud de la provincia de Santa Fe, estén o no reconocidos y encuadrados en la ley 9282.

En tanto, aclararon que, mientras dure la medida, se garantizarán las guardias mínimas, la atención Covid y no Covid y el personal abocado al testeo y a la vacunación en los hospitales y centros de salud de la provincia.

