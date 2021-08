Pampita les apuntó "amorosamente" a Mauro Icardi y Lionel Messi

La llegada de Lionel Messi a Francia para sumarse al plantel del París Saint-Germain (PSG) ha generado un revuelo enorme a nivel mundial. El rosarino de 34 años no es el único argentino que forma parte del equipo, también se destacan los jugadores Mauro Icardi, Leandro Paredes, Ángel Di María y el técnico Mauricio Pochettino.

En el ciclo Pampita online, compararon los looks de Messi e Icardi. La conductora aseguró que ambos tienen estilos diferentes que marcan tendencia y las marcas los contratan para ser la cara de sus producciones.

Luego, Gabriel Oliveri quiso poner un poco de pimienta al debate y les preguntó a sus colegas: “¿Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás?”.

“¿No se puede estar con los dos?”, le retrucó la jurado de La Academia, ShowMatch. “No puedo rechazar a ninguno porque no quiero que se sienta mal el que le dije que no”, aseguró la modelo para justificar su decisión. El panelista le respondió: “Espero que no hayas sido así en tu vida pasada porque para que no se sientan mal, te acostaste con los dos”. Entre risas, Pampita le dijo: “Esto es un hipotético”.

Fuente: Infobae