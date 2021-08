A cien años del descubrimiento de la insulina, avances científicos y la importancia de la prevención

La insulina, el medicamento tan común que al día de hoy salva millones de vidas, está cumpliendo 100 años. Fue descubierta en 1921 por el doctor Banting y el doctor Best, quienes pidieron al titular de la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Toronto, el profesor McLeod, que los dejaran utilizar su laboratorio en los calurosos meses de verano. Usando perros para realizar las pruebas, pudieron separar una molécula de insulina, y el 30 de julio de 1921, se empieza a usar este sustrato, que no es lo que se conoce actualmente porque era sólo una primera muestra.

"La diabetes, es una enfermedad que se remonta a 2000 años, hay papiros de los egipcios donde ya se hablaba de esta enfermedad. La enfermedad del azúcar, se llamaba", comentó al aire en Cadena OH! la Doctora Gacela Simán Menem, presidenta del Centro de Endocrinología, Salud, Alimentación y Nutrición (CESAN). "Esto cambió tanto la vida de las personas, que en el año 1923 se les otorga el premio Nobel de Medicina, en tan sólo un año y medio, cuando siempre se demora mucho más en ser otorgados".

El 25 de octubre de 1923, los 19 profesores del Karolinska Institutet decidieron en voto secreto la concesión del Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Frederick Grant Banting y John James Richard Macleod, del Departamento de Fisiología de la Universidad de Toronto, por el descubrimiento de la insulina, publicado en 1922.

Se trata de una hormona que se produce en el páncreas, que permite que el azúcar en la sangre, conocida como glucosa, pase a las células. Juega un papel clave en el mantenimiento de niveles correctos de glucosa en la sangre. "En una definición para doña Rosa, podríamos decir que la glucosa es la energía que mueve el metabolismo de las células, y la insulina es el camión que la transporta y permite que entre a la célula. Quienes tienen diabetes, tipo 1 o 2, tienen o deficiencia o insuficiencia y le trae este trastorno, motivo por el cual aumenta la glucosa en la sangre y por el otro lado no permite que entre dentro de la célula. Produce muchas otras alteraciones", explicó la entrevistada, quien también es sobrina del fallecido ex presidente Carlos Menem.

A la vez, apuntó que se ha avanzado mucho en el campo de la insulina y en el tratamiento de la diabetes, por lo que quienes tengan esta enfermedad no deben morir por sus complicaciones, sino que deberían consultar a un profesional y tener una larga vida.

Síndrome metabólico

"Síndrome significa conjunto de síntomas y signos de distintas causas que tienen un factor en común. Es una palabra que me está reuniendo elementos", apuntó Siman Menem. "En el caso del síndrome metabólico, tienen como factor común la resistencia a la insulina, precisamente volvemos a hablar de la insulina hoy. Que no quiere decir que quien tiene síndrome metabólico tiene diabetes, pero sí hay enfermedades asociadas, como la obesidad en todas sus expresiones, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso, todo forman parte del síndrome metabólico", remarcó.

Es importante destacar que los síntomas suelen ser comunes y silenciosos. No tiene cura pero sí tiene tratamiento, son enfermedades crónicas metabólicas, no hormonales. "Lo primero que debo hacer es consultar con un especialista, mejor si es un endocrinólogo, sino con un clínico o cardiólogo. Es muy fácil saber si uno tiene síndrome metabólico o si no lo tiene".

Obesidad infantil en Argentina

La entrevistada, especialista en la temática, destacó que esta enfermedad en Argentina es una epidemia, y que el país desgraciadamente lidera las estadísticas en Sudamérica. "Esto tiene que ver con la malnutrición, no con la desnutrición, un chico desnutrido puede ser obeso. Un chico que nace con bajo peso, puede ser obeso cuando sea adolescente. Cuidado con la sociedad que tenemos, porque estamos armando un futuro muy triste. El 40 por ciento de nuestros niños y adolescentes sufren sobrepeso o son obesos", dijo por último.

