Con grandes pérdidas materiales, el fuego arrasó el Valle de Calamuchita

El fuego avanzó sobre la zona de de las Sierras Grandes de Córdoba. La región de Athos Pampa, Intiyaco, y más alejado, Potrero de Garay, se vio afectada por dos focos de fuego.

El Dr. Jorge Abel Isaak, secretario de Salud de Villa General Belgrano, explicó a Cadena OH! que "El día de ayer fue el más crítico. El clima favoreció todo tipo de incendios porque había baja humedad, viento y temperaturas altas".

Hubo dos lugares donde el fuego fue más fuerte. En la zona de Intiyaco, donde está el puente por el que pasa el río Los Reartes, y el camino de Villa General Belgrano a La Cumbrecita, el viento empezó a desplazar el fuego. Pasó por Athos Pampa y para el otro lado de la ruta, hacia la localidad de Santa Rosa de Calamuchita. Allí fue detenido por los bomberos y porque cambió un poco el viento.

La población más afectada fue la gente de la zona rural de Intiyaco y Athos Pampa. El fuego no llegó a las poblaciones más grandes. "Los daños fueron bastante grandes, se han quemado cabañas, algunos caseríos de zonas rurales, pero no hubo heridos ni víctimas fatales. Los bomberos hicieron un trabajo muy bueno, preservaron los bienes materiales y las personas. El incendio hoy está contenido, están haciendo lo que se llama guardias de cenizas, cuidando que no se transformen en otros focos de incendio", explicó el entrevistado.

El otro foco de incendio fue en Potrero de Garay, que está más lejos. Fue mucho más complicado y la mayoría de los brigadistas tuvieron que ir hacia esa zona. Allí hubo pérdidas materiales de importancia, 45 o 46 cabañas se quemaron íntegramente, pero no hubo pérdidas humanas que lamentar.

"Hubo un cambio climático de ayer a hoy, ayer mandaba el viento norte, por eso la cabeza del incendio apuntaba al sur. Ahora las condiciones han cambiado totalmente. Si bien está contenido, en este momento está soplando viento sur. Es importante controlarlo, porque puede tomar dimensiones hacia el otro lado. Los bomberos están haciendo tareas de vigilancia", señaló.

Ante la situación, Isaak destacó que la gente del lugar formó brigadas de tres o cuatro personas y colaboró en el control del fuego. "Están en permanente cuidado, mirando sus casas y sus animales", destacó.

"Esto es un lugar turístico, y mucha gente preguntó si se puede venir. Acá esto no alteró la vida turística de la zona, si hay gente que tiene reservas hechas, puede venir tranquilamente", dijo por último.

