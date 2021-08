Papá de la mujer asesinada en Baigorria: "Si no hay justicia, voy yo y lo mato"

El papá de Nora, la mujer de 39 años asesinada en Granadero Baigorria, salió a hablar luego de conocerse la detención de la ex pareja de su hija, José Alejandro Román, en su casa de la localidad de Maciel.

"Yo me voy a animar a decir lo que no dice nadie. Y me la voy a aguantar. Esto no puede quedar así. Otro femicidio más. Si no hay justicia, voy yo y lo mato. Hago justicia por mano propia. Me sacó al amor de mi vida”, declaró Juan Carlos Montero.

Leer también: Arrestaron en Maciel a un sospechoso por el femicidio en Granadero Baigorria

El hombre, titular de Radio La Fortuna, confió en diálogo con medios locales que Nora había vuelto a vivir en la casa de la familia en Baigorria, tras realizar una denuncia por violencia de género contra Román, con quien convivía en Maciel.

Nora murió ayer al mediodía en calle Los Paraísos al 400, como consecuencia de las graves heridas ocasionadas por su ex pareja con arma blanca. El cuerpo de la víctima presentaba puntazos en tórax, espalda y rostro, precisó el fiscal Alejandro Ferlazzo.