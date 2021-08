Puerto de Santa Fe: la llave a nuevas oportunidades

Un somero repaso por la historia de la humanidad evidencia que las principales sociedades y civilizaciones del mundo se constituyeron a la vera de vías navegables. La ciudad de Santa Fe no fue la excepción. Su génesis portuaria, con el correr de los años, fue desdibujándose por decisión u omisión de quienes dieron rumbo a la ciudad y la provincia.

EL PUNTO DE PARTIDA

El 16 de junio del año pasado se concretó el primer embarque con 2.060 toneladas de maíz partido con destino a Uruguay. Con el buque “incansable” comenzó un ciclo que, no solo no ha parado, sino que se fue consolidando. Nicolás Casanello, gerente comercial del puerto y la cabeza detrás del camino emprendido explica: “Venimos llevando a cabo un proceso de reactivación, en este momento del año podemos pensar que estamos en una etapa de consolidación de esta actividad”.

“A partir del arribo de nuevo clientes y gestiones que venimos llevando a cabo con productores, exportadores, con distintos actores de la cadena agroindustrial y otros miembros de la comunidad portuaria nos embarcamos en un camino. Con el ánimo de posicionar al puerto como una opción logística para la recepción de granos y la venta directa al exterior”, asegura Casanello.

En el año 2020 se concretaron 23 embarques, lo que significa aproximadamente 60 mil toneladas exportadas y en el primer semestre de este año ya se superó las 70 mil “hemos subido la vara y mucho, más si pensamos en un contexto en el medio de una pandemia con restricciones operativas y un contexto económico y social muy complejo. Buscamos lograr la continuidad de los embarques con un trabajo serio y a largo plazo”. Por el momento, la terminal de agro gráneles trabaja con cereales, oleaginosas, soja, sorgo, embarques de maíz y maíz partido a destinos tan lejanos como China. Además, planifican la carga de un convoy de barcazas a Paraguay y las perspectivas son muy buenas.

LA MIRADA SOBRE LAS PYMES

El carácter Público del puerto hace que en esencia intente ser una herramienta para las pymes, especialmente para las del centro-norte de la provincia y del país. “Los grandes operadores ya tienen sus puertos propios. Encontramos un nicho de pequeñas y medianas empresas que realmente tiene una demanda, es ahí donde nosotros como puerto podemos ofrecer una solución.” Desde el ente portuario se intenta dar un acompañamiento integral no solo la tarea específica de transferir carga del muelle al buque, sino también, de acompañar a los clientes locales en el proceso de internacionalización, trabajar en conjunto, brindar herramientas para la exportación y hallar mercados donde puedan ubicar su mercadería.

Sobre este tema el gerente comercial aclara: “La reactivación es mucho más evidente al momento de relevar las demandas y consultas que estamos teniendo. La actividad portuaria empezó “tímidamente” a tener continuidad y son muchos más los que tratan de involucrarse en la posibilidad de embarques desde Santa Fe al mundo.”

¿SANTA FE UNA CIUDAD PORTUARIA?

Ante la posibilidad de pensar la capital de la provincia como un engranaje clave en el comercio interior y con países limítrofes, completando, porque no la idea de convertirse en “la rotonda” del país, Casanello reflexiona: “Santa Fe es una ciudad portuaria y es nuestra responsabilidad como ente reafirmar esa identidad, en los últimos meses estamos trabajando en la reconstrucción de ese tejido portuario. Me llama mucho la atención que hace 12 meses atrás el arribo de un barco era todo una novedad y motivo de regocijo. Hoy esa situación ya no sorprende y ese es el mejor indicio de esa recuperación del carácter portuario de la ciudad.”

EL PUNTO DE LLEGADA

El objetivo es trabajar con seriedad y responsabilidad, ser un puerto transparente y confiable, trabajar en conjunto con los exportadores e importadores de la región para ser una propuesta competitiva, aumentar el volumen de carga y ampliar las frecuencias, sumar otras actividades que tengan que ver con contenedores y de apoco ir diversificando esta matriz productiva.

En el medio de una pandemia que modificó todas las reglas del juego económico, en un país donde la inflación parece ser incontrolable, donde no abundan las certezas, el objetivo autoimpuesto de ser un puerto confiable y trabajar seriamente no parece algo menor, aunque en este camino emprendido se dan pasos firmes en ese rumbo. La idea de pensar otra Santa Fe portuaria, productiva y con oportunidades de trabajo parece un poco más cerca.

