El presunto femicida de Granadero Baigorria fue encontrado muerto

José Alejandro Román, el presunto femicida de Nora Montero, fue hallado muerto en el Order de Rosario. Permanecía detenido a la espera de conocer día y hora de audiencia imputativa por el asesinato de la mujer de 39 años de Granadero Baigorria.

Según se anticipó, la investigación quedó a cargo de la Unidad de Homicidios Culposos, de la fiscal Mariana Prunotto, que ordenó autopsia bajo el protocolo de Minnesota.

La mujer fue asesinada este miércoles tras forcejear con un hombre que intentaba hacerla subir a un auto por medio de la fuerza. Frustrado el secuestro, el agresor la apuñaló y luego la arrolló con el vehículo. Escapó tras perpetrar el hecho y luego fue detenido en Maciel.

"Yo me voy a animar a decir lo que no dice nadie. Y me la voy a aguantar. Esto no puede quedar así. Otro femicidio más. Si no hay justicia, voy yo y lo mato. Hago justicia por mano propia. Me sacó al amor de mi vida”, declaró Juan Carlos Montero, el padre de la víctima.