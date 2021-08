Para Lagna, "Cantero necesita una evaluación psicológica"

Tras la balacera al Centro de Justicia Penal, este viernes se realizó el juicio contra Los Monos, justamente por los ataques al Poder Judicial en 2018. "Contrato sicarios para tirar tiros a los jueces", dijo "Guille" Cantero cuando la jueza Hebe Marcogliese le consultó sobre su ocupación.

El operativo de seguridad previsto para hoy se adelantó un día y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, pidió jornadas de audiencia más largas para acortar los días del proceso y así disminuir riesgos.

Leer también: Guille Cantero: "Contrato sicarios para tirar tiros a jueces"

Acerca de las declaraciones de Cantero, Lagna analizó: "Desde el punto de vista penal, apelaría a una evaluación desde lo psicológico. Estamos hablando de alguien que no tiene el pensamiento de una persona común, tiene condenas de más de 60 años. Creo que les está diciendo a sus juzgadores en un tono intimidatorio que no le interesa el resultado del juicio y que genera un estrépito en la sociedad lógicamente. Es alguien que no tiene nada que perder", aseguró a un medio rosarino (Rosario 3).

"Desde mi rol de ministro de Seguridad tuvimos largas charlas con el Poder Judicial para prever este operativo de cuidado de personas y de bienes. Hacemos planes, programamos, suceden cosas y hay que corregir cosas. Surgió hacer el juicio virtual, que fue la mejor medida que se tomó. Te imaginás que trasladar, cuidar, 120 personas entre imputados, testigos, jueces, fiscales, operadores, hubiera sido un desatino", afirmó Lagna.