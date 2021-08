Reconocieron en Santa Fe al voleibolista olímpico Luciano De Cecco

Este viernes, concejales y concejalas de Santa Fe recibieron al jugador de vóley, Luciano De Cecco, en el recinto del Concejo Municipal para declararlo Santafesino Destacado y lo reconocieron por su trayectoria deportiva en el voleibol local, nacional e internacional y por sus logros deportivos alcanzados.

El proyecto fue impulsado por el concejal Leandro González, y las concejalas Laura Mondino y Luciana Ceresola.

Al respecto, el presidente del Concejo, Leandro González sostuvo que "es un orgullo para nosotros tener a Luciano en el Concejo, no solamente por la medalla porque los logros en el deporte van y vienen, sino por la constancia y lo que significa para muchos jóvenes que un deportista de nuestra ciudad pueda llegar al máximo nivel. Luciano es un deportista que transmite valores y pasión por lo que hace, y que hoy pueda estar con nosotros, a pocos días de consagrarse en Tokio, es realmente muy valioso que nos brinde un poco de su tiempo".

Leer también: Curiosidades de Luciano De Cecco y la selección Argentina

En tanto, la concejala Laura Mondino expresó que "como representantes de los vecinos y vecinas de Santa Fe estamos orgullosos de poder entregar este reconocimiento a un deportista como Luciano De Cecco, que hoy es ejemplo para un montón de chicos que todos los días entrenan con el objetivo de cumplir sus sueños".

"Una partecita de cada uno de nosotros estuvo ahí, alentando y deseando lo mejor para este grupo. El esfuerzo, el trabajo en equipo, las construcciones colectivas tienen su recompensa. Este logro nos emociona e inspira a las futuras generaciones a seguir luchando siempre para lograr sus objetivos", puntualizó.

Asimismo, la concejala Luciana Ceresola remarcó que "nos encontramos con una persona muy humilde, que denotaba cansancio del viaje pero muy contento de poder visitar su club, su casa. Fue un pequeño reconocimiento después de la gran hazaña deportiva que lograron junto al equipo de vóley".

Por su parte, el jugador Luciano De Cecco resaltó que siente "mucho orgullo, no vivo en la ciudad desde hace 15 años pero siempre me gusta venir y devolver un poco de lo que me dió el club y la gente. Me siento orgulloso porque mi familia y mis amigos saben lo que significa Santa Fe para mí, y siempre volver es muy lindo".

Asimismo, destacó que siempre es importante "tratar de poder construir en cada club de Santa Fe y fomentar el deporte".